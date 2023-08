Start für 'Equalizer 3'

Am Freitag startet der dritte und letzte Teil der "Equalizer"-Filmreihe mit Denzel Washington als Kämpfer für Gerechtigkeit.

Im Actionthriller "The Equalizer" von 2014 wurde der zweifache Oscar-Gewinner Denzel Washington ("Training Day") mit 60 Jahren zum erbitterten Rächer. Als Robert McCall, Elitesoldat im Ruhestand, legte er sich mit der russischen Mafia an und schaltete gewaltsam einen Schurken nach dem anderen aus. In der Fortsetzung vom 2018 begab er sich auf einen nicht weniger blutigen Feldzug.

Großes Finale mit jeder Menge Action

Klar, dass McCall auch im dritten "The Equalizer"-Film brutal durchgreift. In Italien hat er sich ein neues Leben aufgebaut und will die Vergangenheit hinter sich lassen. Doch als der Ex-Soldat mit dem ausgeprägten Gerechtigkeitssinn mitbekommt, wie die sizilianische Mafia seine Freunde drangsaliert, kann er nicht tatenlos zusehen. Wie schon bei den ersten beiden Filmen führte Antoine Fuqua ("Training Day") auch bei "The Equalizer 3" Regie. Mit den sehr drastischen Gewaltdarstellungen ist der Actionthriller nichts für Zartbesaitete.

Filmstart in den österreichischen Kinos ist am Freitag, den 1. September.