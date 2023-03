Start für größtes Songwriting Festival

Bis Samstag geht in Nashville das legendäre Songwriting Festival Tin Pan South über die Bühne. Mit Top-Stars wie Ingrid Andress, Maddie & Tae oder Tony Arata.

98 Konzerte mit über 400 Künstlern in zehn legendären Venues wie dem Listening Room, 3rd & Lindsley oder dem Bluebird Cafe. Heute startet Tin Pan South in Nashville. Das größte Songwriting Festival der Welt.

Unter dem Motto „Es beginnt alles mit einem Lied“ geben sich dabei zum bereits 31. Mal bis Samstag Grammy-dotierte Legenden wie Tony Arata (The Dance), aktuelle Trendsetter (Nicolle Galyon) und die heißesten Newcomer (Mitchell Tenpenny) ein Stelldichein. Die Konzerte werden meist im traditionellen" In The Round" Format dargeboten: Die Künstler spielen dabei mitten im Publikum und erzählen ihre spannend Hintergrund-Gesichten zu Dutzenden Nummer-Eins-Hits.

Als Highlights gibt’s die Runden mit Maddie & Tae, Chris Young und More-Hearts-Than-Mine-Star Ingrid Andress. Dazu präsentiert Amazon Music am Mittwoch den Showcase mit Madeline Edwards aus dem Bluebird Cafe.