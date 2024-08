Steinbock und Elefanten: Banksy stellt neue Werke vor

Banksy macht mit neuen Werken von sich reden.

Auf dem Instagram-Account des mysteriösen Street-Art-Künstlers erschienen die Fotos von zwei neuen Werken mit Tier-Motiven an Hauswänden in verschiedenen Teilen Londons.

Auf einem davon ist ein Steinbock zu sehen, der scheinbar auf dem Strebepfeiler an einer Hauswand balanciert und dabei Steine ins Rollen bringt. Eine echte Überwachungskamera ist auf die Szene gerichtet. Sie wurde später von Mitarbeitern einer Sicherheitsfirma wieder auf die Straße ausgerichtet, wie auf Bildern der Nachrichtenagentur PA zu sehen war.

Das zweite Kunstwerk zeigt zwei Elefanten, die sich gegenseitig den Rüssel entgegenstrecken. Einer der beiden hat Stoßzähne, der andere nicht. Sie sind auf zwei zugemauerte, nebeneinanderliegende Fenster aufgesprüht.

Fans rätseln

Fans rätselten in den Kommentaren, was Banksy mit den neuen Werken zum Ausdruck bringen will. Die Ausrichtung der Kamera spiele eine wichtige Rolle bei dem Steinbock-Graffiti, spekulierte ein Instagram-Nutzer.

Beim Elefanten-Bild gehe es womöglich um den berühmten "Elephant in the room", mutmaßte ein anderer. Die Metapher vom Elefanten im Raum steht im Englischen für ein Problem, das nicht zu übersehen ist, aber dennoch nicht angesprochen wird.

Weitere Werke?

Ein weiterer Fan äußerte die Vermutung, es könnten noch weitere Werke in den kommenden Tagen vorgestellt werden, die dann als Gesamtwerk einen Sinn ergäben.

Dass Tiere im Zentrum von Banksy-Werken stehen, ist nicht ungewöhnlich. Meistens handelt es sich dabei jedoch um Ratten oder Schimpansen. Banksy ist einer der weltweit berühmtesten Street-Art-Künstler, dessen Werke bei Versteigerungen Millionenwerte erzielen. Seine Identität hält er jedoch geheim. Bekannt ist nur, dass er aus der westenglischen Stadt Bristol stammt.