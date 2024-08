Superstar David Hasselhoff und Milli Vanilli eröffnen die Brunner Wiesn 2024

Die Brunner Wiesn öffnet am 19. September ihre Pforten und verspricht bis zum 5. Oktober eine ausgelassene Feststimmung mit Mega-Konzerten und jeder Menge Partycharakter. Der Superstar David Hasselhoff, bekannt aus "Knight Rider" und "Baywatch", wird den Bieranstich durchführen und traditionell in Lederhosen die Brunner Wiesn 2024 eröffnen. Mit seinen Hits wie "Looking for Freedom" und "Crazy for You" wird er die Eröffnung zelebrieren. Unterstützt wird er von Fab Morvan, besser bekannt als Milli Vanilli, der mit seinem Hit "Girl You Know It's True" weltweit Erfolge feierte.



Die Veranstalter Christian Novak, Christoph Novak und Mario Repa haben es wieder geschafft, eine beeindruckende Reihe an Stars auf die Festzeltbühne zu holen. „Die Brunner Wiesn soll ein unvergessliches Erlebnis sein und an Festivalcharakter gewinnen“, so Mario Repa.

Neben den internationalen Stars erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches musikalisches Programm mit nationalen Größen wie der Coverband EGON7, Meilenstein, den Fürsten und K's live. Drei Mallorcapartys mit Acts wie Mia Julia, Lorenz Büffel, Almklausi, Markus Becker, Isi Glück und Die Atzen sorgen am 26. September sowie am 4. und 5. Oktober für 100% Entertainment.

Am 3. Oktober stehen die Hermes House Band und Right Said Fred auf der Bühne. Die Hermes House Band wird mit energiegeladenen Coverversionen bekannter Hits wie "Country Roads" und "I Will Survive" für Stimmung sorgen. Right Said Fred wird mit ihrem Hit "I'm Too Sexy" die Menge begeistern.

Das Festivalgelände präsentiert sich dank neuer Sponsoren in neuem Glanz mit erweitertem Discozelt und vielen Überraschungen. Im riesigen Außenbereich wird es noch mehr Fahrgeschäfte geben und der Ottakringer Biergarten lädt an den Öffnungstagen bereits ab 16.00 Uhr zu kulinarischen Höhepunkten ein.

Für eine sichere und bequeme Anreise bietet Dr. Richard einen Shuttleservice von der U6 Station Siebenhirten und der Schnellbahn Mödling an. Auch heuer steht das Shuttle Service von der U1 Station Verteilerkreis Favoriten/Altes Landgut den Brunner Wiesn Besuchern zur Verfügung. Den detaillierten Fahrplan findet man direkt auf der Homepage www.brunner-wiesn.at. Gruppen haben zudem die Möglichkeit, exklusive Busse im Vorfeld unter richard.at zu mieten.

Hardfacts zu Niederösterreichs größtem Oktoberfest:

- Außenbereich ab 16.00 Uhr geöffnet

- Abendkasse vorhanden

- Erweiterter Vergnügungspark

- Gemütlicher Ottakringer Biergarten und urige Sprudelhütten

- VIP Packages verfügbar (Anfragen an vip@brunner-wiesn.at)

- Mehrere Parkgaragen am Campus21

- Ausreichend Sanitäranlagen

- Shuttleservice von der U1 Station Altes Landgut und U6 Station Siebenhirten





Jetzt Tickets sichern!

ÖTicket

WienTicket



Weitere Informationen unter www.brunner-wiesn.at