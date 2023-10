Thomas Brezina: Seine Sisi darf weiter ermitteln

SISIS NACHT INKOGNITO: Kaiserin in Mordfall verwickelt!

Hofdame Ida ist fix und fertig. Sie hat in der Zeitung vom brutalen, die Wiener Gesellschaft erschütternden Mord an Baron von Schnabel gelesen, und ein Detail entdeckt. Der Verblichene wurde mit dem Fächer von Kaiserin Sisi aufgefunden, jössas, ein Skandal! Ida überlegt, ob die ihr so hoch Verehrte etwas mit dem Verbrechen zu tun haben könnte und macht sich auf Spuren­suche. Doch bald darauf treffen anonyme Briefe bei der Kaiserin ein, die Leben und Ruf zerstören könnten ...

Weitere Bände und Verfilmung

Serie. Nach seiner „Knickerbocker Bande“, „Tom Turbo“ und seinen geschichtlichen Reimbüchern hat Thomas Brezina eine neue Passion entwickelt: Der Autor lässt die kultige Kaiserin Sisi ermitteln! Und dieses Mal steht Österreichs populärste Adelige sogar höchstselbst unter Mordverdacht. „Sisis Nacht inkognito“ ist bereits der dritte Fall der Reihe „Krimijahre einer Kaiserin“ und es wird nicht der letzte sein.

Das Konzept geht in Serie, Band vier und fünf sind geplant, über Verfilmungen wird bereits verhandelt, lässt der Verlag wissen. Doch was ist es, das Thomas Brezina an der Historienfigur so fasziniert, sodass er ihr eine eigene Buchserie widmet? Antwort auf diese Frage sowie Autogramme des Autors gibt es am 12. Oktober (19.00, Schloss Schönbrunn). Dort wird der neue Sisi-Teil feierlich präsentiert. Gratiskarten gibt es bei Thalia zu erwerben. Band drei ist übrigens noch spritziger als seine Vorgänger, hier kommt der Autor richtig in Fahrt.

AUSZUG AUS DEM BUCH: „Sisis Nacht inkognito“

„Deine Fantasie geht schon wieder einmal mit dir durch, wie früher, als du noch ein Kind warst“, schalt sich Hofdame Ida im Stillen. Die Kaiserin konnte mit dem, was Ida in der Zeitung gelesen hatte, nichts zu tun haben.