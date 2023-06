Übergriffe in der Film-Branche: "Es haben praktisch alle gewusst"

Regisseurin bestätigt in "3 am Runden Tisch" Vorwürfe von Kollegin Marie Kreutzer: "Das Wichtigste ist, dass wir nicht mehr relativieren"

Am Donnerstag hatte "Corsage"-Regisseurin Marie Kreutzer mit einem emotionalen Appell beim Österreichischen Filmpreis aufhorchen lassen, in dem sie eine Kultur der Offenheit in der Filmbranche im Umgang mit Übergriffigkeiten und Missbrauch einmahnte, wobei sie drei neue, anonymisierte MeToo-Fälle genannt hatte. Filmemacherin Eva Spreitzhofer sprang der Kollegin am Freitagabend im Rahmen der von Patricia Pawlicki moderierten ORF-2-Diskussionsrunde "3 am Runden Tisch" bei.

Alle haben es gewusst

"Das Schockierende war, dass nachher fast niemand gesagt hat: Wer war es? Weil es praktisch alle gewusst haben", berichtete Spreitzhofer vom Filmpreis, wo sie die Ehrung für den publikumsträchtigsten Film "Griechenland" entgegengenommen hatte. Kreutzer hatte in ihrer Rede drei anonyme Beispiele genannt. So habe ein Filmemacher als "Penisdouble" für einen Darsteller fungiert, der die Oralsexszene mit einer Kollegin nicht realistisch genug darstellen wollte. Weiters soll in einem anderen Fall ein Darsteller vor der Maskenbildnerin onaniert haben sowie ein anderer Darsteller für eine Hauptrolle verpflichtet worden sein, obwohl eine gerichtliche Wegweisung gegen ihn vorgelegen habe. "Diese Personen arbeiten alle noch", beklagte Spreitzhofer. Die Reaktion von Produzentenseite sei eher, eine betroffene Garderobiere durch eine "robustere" zu ersetzen, als den Star zur Rechenschaft zu ziehen.

Anlass der Diskussionsrunde mit dem Musiker Christian Kolonovits als drittem Beteiligten war die aktuelle Debatte um die deutsche Band Rammstein, gegen deren Leadsänger Till Lindemann mehrere Frauen den Vorwurf der sexuellen Übergriffigkeit erheben. "Sie sind sicher eine Band, die dazu beiträgt, Gewalt an Frauen zu normalisieren und zur Akzeptanz zu bringen mit ihren Texten", zeigte sich Spreitzhofer überzeugt. Da gehe es dann letztlich auch nicht zwingend um Fragen der Straffälligkeit, sondern um eine gesellschaftliche Haltung gegen ein System. Und wenn man sich die Entwicklungen der vergangenen Jahre ansehe, seie es "umso erstaunlicher, dass der Aufschrei bei Rammstein nicht viel, viel größer ist." "Das Wichtigste ist, dass wir nicht mehr relativieren", so Spreitzhofers Conclusio.

Auf die Unschuldsvermutung auch für Rammstein pochte indes Kolonovits, der auf jahrzehntelange Erfahrung mit Konzerttourneen im Popbusiness verwies: "Ich habe nie erlebt, dass sich irgendwer hinter der Bühne einem Mädel sexuell genähert hätte." Gerade in der Austropopszene habe er dergleichen nie bemerkt. Zentral sei in der aktuellen Diskussion nun vor allem eines: "Es geht darum, dass man diesen Machtwahn einmal ausspricht."

Dies will auch eine weitere Diskussionsrunde in ORF 2 tun, wenn am Sonntagabend Tarek Leitner ab 22.10 Uhr bei "Im Zentrum" eine illustre Runde zur Debatte über "Drogen, Sex und Machtmissbrauch - Starkult mit Abgründen?" begrüßt. Angekündigt sind der einstige Rammstein-Videoproduzent Rudi Dolezal, die Journalisten Samir Köck und Alexandra Stanić, der Ethiker und Theologe Ulrich Körtner sowie die Frauensprecherin der Grünen, Meri Disoski.