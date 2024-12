Weihnachts-Tipps: Fröhliches Schenken mit diesen Buch-Hits

Neue Bücher von Andreas Gruber, Beate Maly, Heinz Strunk und Robert Seethalers Evergreen

Geschenke-Tipps. Wir haben es an dieser Stelle schon mehrfach gesagt: Nicht lesen ist keine Lösung! Und damit es erst gar keine Ausreden gibt, haben wir hier schon ein paar sehr unterschiedliche Buch-Tipps, die sich bestens eignen, als Geschenk unterm Christbaum oder als Christbaum.

GRUBER: Thriller-Serie geht weiter

Spannung. Frisch erschienen ist mit Todesspur ein neuer Band der Sneijder-Nemetz-Reihe vom österreichischen Thriller-Autor Andreas Gruber. Seine Hauptfigur Maarten S. Sneijder ist ein wahrer Widerling, aber auch ein brillanter Ermittler. Im neuen Fall muss er mit seiner Kollegin eine heftige Anschlagsserie verhindern.

MALY: Atmosphärische Spannung

Bestseller. Autorin Beate Maly ist die Spezialistin für historische Wien Krimis und -Romane. Derzeit ist sie gleich mit zwei Büchern in den Taschenbuch-Bestenlisten vertreten: Mord im Stadtpalais (Platz 6) und Mord im Böhmischen Prater (Platz 1). Beide Bücher sind große Empfehlungen für Menschen, die das Genre Cosy Crime mögen, also Kuschel-Krimis -nicht zu arg, aber sehr atmosphärisch.

STRUNK: Frech einen Klassiker aufbereitet

Exzentrisch. Er wollte keck einen Zweier hinter den Zauberberg setzen, so Heinz Strunk, der just im Thomas-Mann-Jubeljahr dessen ber ühmtestes Werk "bearbeitet". Kein Affront, sondern als Hommage, so Strunk in Interviews. Statt Lungenheilanstalt geht es für den Protagonisten in eine Psycho-Klinik.

SEETHALER: Eine solide Wahl

Café. Zwar ist Das Café ohne Namen schon im Frühling 2023 erschienen, doch es findet sich immer wieder in den Charts. Zu Recht, denn die vom österreichischen Autor und Schauspieler Robert Seethaler verfasste Geschichte über einen Mann, der im Nachkriegs-Wien ein Kaffeehaus eröffnet, ist poetisch-schön.