Weltberühmte Klimt-Gemälde als Multimedia-Spektakel in Wien

Zum 160. Geburtstag von Gustav Klimt trifft seine Kunst auf modernste Technik und wird zum multimedialen Erlebnis.

Die Gemälde des österreichischen Künstlers Gustav Klimt (1862–1918) sind an sich schon spektakulär und nicht umsonst weltweit bekannt. Eine neue Ausstellung macht die Kunstwerke jetzt zu einem noch nie zuvor gesehenen 360°-Multimedia-Spektakel. Bei „KLIMT – The Immersive Experience“ werden die Gemälde des Ausnahmekünstlers mit Hilfe von aufwendigen Lichtinstallationen und Projektionen mehrfach vergrößert und an den Wänden der Präsentationsräume zum Leben erweckt. Meisterhafte Kunst trifft auf modernste Technik – eine Symbiose, die Klimts Genialität in ein neues Zeitalter tragen wird. Dieses brandneue und interaktive Kunsterlebnis begeisterte bis dato über 300.000 Besucher in Barcelona, Brüssel, Los Angeles und Madrid. Es ist eine multimediale Reise, in der die bedeutendsten Werke des „goldenen Künstlers“ ins Rampenlicht gerückt werden. Ab dem 22. April 2022 wird „KLIMT –The Immersive Experience“ in der Wiener MARX HALLE und damit erstmals im deutschsprachigen Raum zu sehen sein.

Gustav Klimt ist ein Künstler mit tausend Facetten und den beeindruckendsten Farborgien, die nun auf über 2.000m² Ausstellungsfläche dank der Magie der Multimedia-Technologie vor den Augen der Besucher zum Leben erwachen. Es könnte kaum einen besseren Zeitpunkt für diese Österreich-Premiere geben als das Jahr, in dem wir Klimts 160. Geburtstag feiern.

Kunst trifft modernste Technik

Die multimediale Lichtinstallation bringt die geballte Farbenpracht von Klimts Werken zur Geltung und macht Kunst für den Betrachter in einer immersiven Erfahrung greifbarer als je zuvor. Die Gemälde und Gebäude, an denen Klimt gearbeitet hat, werden mit Hilfe von übergroßen und mehrdimensionalen Projektionen und Videoanimationen zum Leben erweckt. So bleibt dem Besucher kein Detail der berühmten Kunstwerke verborgen. Klimts Schöpfungen wie „Goldene Adele“, „Judith und Holoferness“, das „Beethovenfries“ und natürlich sein Meisterwerk „Der Kuss“ werden aus einer ganz neuen Perspektive erlebbar.

Die Ausstellung vermittelt zudem Hochspannendes über die Hintergründe und Entstehungsgeschichten der berühmtesten und mitunter am teuersten gehandelten Kunstwerke der Welt. Die Ausstellung zeigt nicht nur über 200 Arbeiten Klimts, Bestandteil der virtuellen Entdeckungstour ist ebenso die Lebensgeschichte des 1862 geborenen Künstlers sowie seine Arbeit als Maler und Dekorateur.

„KLIMT - The Immersive Experience” von 22.04. - 04.09.2022 in der Marxhalle, Karl-Farkas-Gasse 19, 1030 Wien. Tickets sind ab sofort erhältlich!