Liebes-Krise? Bill Kaulitz (35): "Auf allen Ebenen enttäuscht"

Die Gerüchteküche um Bill Kaulitz (35), den Frontmann der Band Tokio Hotel, und den Ballermann-Sänger Marc Eggers (38) brodelt.

In seinem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" spricht Kaulitz über Enttäuschungen, Einsamkeit und mangelnde emotionale Bindung – und liefert damit Zündstoff für die Vermutung, dass die Beziehung der beiden endgültig vorbei sein könnte.

Tokio-Hotel-Star entfolgt Marc Eggers auf Instagram

Die Spekulationen um ein mögliches Ende der Beziehung zwischen Bill Kaulitz und Marc Eggers begannen, als Fans bemerkten, dass der Sänger Eggers auf Instagram entfolgte. Eine offizielle Stellungnahme gab es bisher nicht. Doch die jüngsten Aussagen von Kaulitz in seinem Podcast lassen tief blicken.

Bill Kaulitz und Marc Eggers (links) besuchten das Oktoberfest 2024 im Schützenfestzelt am 26. September 2024 in München, Deutschland. © getty ×

„Ich bin in der vergangenen Woche auf allen Ebenen enttäuscht worden“, berichtet der 35-Jährige. Ohne direkt Namen zu nennen, schildert er, dass es in seinem Leben derzeit Menschen gebe, die nicht zu einer emotionalen Bindung fähig seien. Diese Aussage hat viele Fans aufhorchen lassen – sie scheint sich nahtlos an ähnliche Aussagen anzuschließen, die er schon bei einer früheren Trennung gemacht hatte.

"Ghosting": Deutliche Worte von Bill Kaulitz

Bill Kaulitz beschreibt, wie er sich in einer konkreten Situation im Stich gelassen fühlte. „Ich sage 20 Mal: 'Bitte sei dann da, ich muss mich auf dich verlassen', und was passiert? Die schlafen weiter, drehen sich um, kommen nicht.“ Solch ein Verhalten könne er selbst niemandem antun, betont er.

Sänger Bill Kaulitz von Tokio Hotel und Marc Eggers beim 188. Oktoberfest am 24. September 2023 in München, Deutschland. © getty ×

Auch von „Ghosting“ ist im Podcast die Rede – ein Verhalten, das Marc Eggers von seinen Fans schon früher vorgeworfen wurde. Bill Kaulitz fühlt sich von mehreren Seiten „eiskalt der Rücken zugedreht“ – beruflich, privat und freundschaftlich. Die Details bleiben vage, doch die Enttäuschung ist unüberhörbar.

Was macht Marc Eggers?

Marc Eggers war in den vergangenen Wochen mit Dreharbeiten für das Format „Mission Unknown – Atlantik“ beschäftigt. Diese Abenteuer-Doku unter der Leitung von Jens Knossalla (besser bekannt als Knossi, 38) führte das Team auf eine Reise über den Atlantik. Ob die physische und emotionale Distanz der beiden Musiker während dieser Zeit zur aktuellen Situation beitrug, bleibt unklar. Nur wenige Tage nach seiner Rückkehr meldete sich Eggers zwar auf Instagram zurück, doch der „Unfollow“ von Bill Kaulitz spricht eine andere Sprache. Zufall oder ein Zeichen, dass die Beziehung endgültig beendet ist?

Trennung offiziell oder doch nur Gerüchte?

Obwohl Bill Kaulitz in seinem Podcast weder Marc Eggers noch die Beziehung direkt erwähnt, deuten viele Fans seine Aussagen als Bestätigung der Trennung. Der Musiker schildert deutliche Enttäuschungen und Einsamkeit – Themen, die sich mit den vorherigen Problemen in der Beziehung überschneiden. Die Fans müssen jedoch weiter auf eine offizielle Stellungnahme warten. Bis dahin bleibt unklar, ob sich die Wege von Bill Kaulitz und Marc Eggers tatsächlich dauerhaft getrennt haben.