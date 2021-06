Lili Paul-Roncalli: 'Es ist schön die Vielfalt beizubehalten'

Eishersteller lud zu Mini-Konzert & Interview mit Lili Paul-Roncalli

Zur Einführung einer neuen Sorte inspiriert die Premium-Eismarke heuer dazu, Genuss in all seiner Vielschichtigkeit zu leben. Dafür kooperierte man mit der mehrfach mit Platin ausgezeichneten Künstlerin, Songwriterin und Wegbereiterin Miley Cyrus und den Genussbotschaftern Riccardo Simonetti, Jannik Schümann und Lili Paul-Roncalli. Letztere war gestern Abend auf Besuch in Wien um für "Magnum" kräftig die Werbetrommel zu rühren und vorab der Präsentationsveranstaltung auch ein paar Fragen zu beantworten.

Lili Paul-Roncalli hat sich über Anfrage gefreut

Über Privates wie die Liebe zu Tennis-Star Dominik Thiem wollte Paul-Roncalli allerdings keine Auskunft geben, wie das Management bereits vorab kundtat. Dafür plaudere Lili über Ihre Kooperation mit Magnum "Ich hab mich riesig gefreut über die Anfrage, ich habe Magnum-Eis schon als Kind gerne gegessen" und die Botschaft die sie gerne vermitteln möchte "es ist schön, die Vielfalt" beizubehalten."

© Conny de Beauclair ×

Um 20.30 Uhr gab es dann noch ein virtuelles Mini-Konzert von US-Superstar Miley Cyrus, die eine 10-minütige 8D Performance für Magnum einspielte, die gestern Abend Premiere feierte.