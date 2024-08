Lopez & Affleck: Die Scheidungspapiere sind fertig!

Seit Monaten liegt die Ehe von Jennifer Lopez und Ben Affleck in den Trümmern. Jetzt ist alles aus.

„Die Scheidungspapiere sind fertig, aber noch nicht eingereicht.“ Mehrere Quellen bestätigen nun das Ende der Ehe von Jennifer Lopez und Ben Affleck. Die Krise war längst offensichtlich. Affleck hatte seiner Noch-Gattin zuletzt nicht einmal mehr zum Geburtstag gratuliert und just an ihrem 55err (24. Juli) für 20,5 Millionen Dollar eine „Junggesellenbude“ mit fünf Schlafzimmer und sechs Bädern in den Pacific Palisades gekauft. „Bens Entscheidung, in sein eigenes Haus zu ziehen, ist die ultimative Beleidigung,“ so ein ein Freund. Und weiter „Wie ein Stich in J.Los Herz!"



Lopez und Affleck, die seit dem 30. März nicht mehr gemeinsam gesichtet wurden, haben auch schon ihr gemeinsames Anwesen in Beverly Hills zum Verkauf angeboten. Für 68 Millionen Dollar. Um 8 Mille mehr als der Kaufpreis im Mai 2023. Dazu hat Lopez ihr New Yorker Penthaus verkauft. Für 23 Millionen. Ein weitere Puzzle-Stein zur Scheidung. Nur zwei Jahre nach der Traumhochzeit am 16. Juli 2022 in Las Vegas.

Jennifer Lopez Ben Affleck © Getty Images ×

Auch der Fahrplan dafür scheint bereits fixiert. „Sie haben die Scheidungspapiere vor einem Monat ausgearbeitet, warten aber auf den richtigen Zeitpunkt, um sie einzureichen“, behauptete eine Quelle aus dem Umfeld des Duos. „Zu diesem Zeitpunkt werden sie eine gemeinsame Erklärung abgeben, in der sie sagen, wie sehr sie einander lieben und wie sie darum gekämpft haben, dass es klappt, es aber nicht geschafft haben.

© Getty Images

„Ehrlich gesagt konnten sie sich am Ende nicht auf einen Kompromiss einigen. Was sie vorher hatten, ist vorbei und sie haben es beide akzeptiert“, behauptete eine andere Quelle.