Lopez: 55. Geburtstag ohne Ben Affleck, aber mit...

Partymarathon: Die Sängerin lässt es gemeinsam mit Freunden in den Hamptons krachen

Gut gelaunt und ganz ohne Sorgen radelt Jennifer Lopez an ihrem 55. Geburtstag mit Freunden durch die Hamptons in New York. Von Ehemann Ben Affleck keine Spur. Immerhin: Den Ehering trug "Jenny from the Block" bei ihrem Ausflug seit langer Zeit wieder einmal. Bereits am Samstag soll der Geburtstagsmarathon gestartet haben. Da postete sie ein strahlendes Selfie mit den Worten: "Heute wird ein großartiger Tag".

Wie Insider gegenüber US-Magazinen berichten soll J.Lo das Wochenende am Promi-Hotspot an der Ostküste mit ihrer Stylistin, ihrer Fotografin und weiteren Freunden verbracht haben. Zum Mittagessen habe sie zu "Arthur & Sons" geladen. Abends folgte eine "Bridgerton"-Mottoparty. Mit dabei waren auch Schwester Lynda (53), Mutter Guadalupe Rodriguez (79) und ihr langjähriger Manager Benny Medina (66).

Kutsche, aber kein Prinz am weißen Ross

Pferdekutsche, Kostüme und viel Tamtam durften da nicht fehlen. Und Affleck? Der Schauspieler wurde an der Westküste in Los Angeles gesichtet. Er ist also ca. 4.000 Kilometer Luftlinie entfernt.