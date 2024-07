So wollen Lopez und Affleck ihre Ehe noch retten

Nachdem sie am 2. Juni zuletzt zusammen gesichtet wurden und beide ihren Hochzeitstag alleine verbrachten, wagen sie noch einen letzten Versuch ihre Ehe zu kitten

Hollywood-Star Jennifer Lopez setzt alles daran, ihre Ehe mit Ben Affleck zu retten, berichten Insider. Diese behaupten, die jüngste Zeit der Trennung habe ihre Liebe zueinander nur noch verstärkt und sie in ihrer Entschlossenheit bestärkt, die Ehe nicht zu beenden. Das Paar, das sein 60 Millionen Dollar teures Familienhaus kürzlich zum Verkauf angeboten hat, wurde zuletzt am 2. Juni zusammen fotografiert und hat mehrere große Anlässe – darunter Muttertag und ihren zweiten Hochzeitstag – getrennt verbracht, während es weiterhin Berichte gibt, dass ihre wieder aufgeflammte Romanze auf eine Scheidung zusteuert. Doch die 54-jährige Lopez bemüht sich nach Kräften, sich auf ihre Patchwork-Familie zu konzentrieren und hat ihre beruflichen Verpflichtungen vorerst auf Eis gelegt, um ihre Romanze wieder in Gang zu bringen.

Insider bricht sein Schweigen

„Jennifer hofft derzeit, ihre Ehe mit Ben retten zu können“, zitiert die englische "DailyMail" einen Insider. „Sie würde nicht ihre Zeit mit seinen Kindern verbringen und ihre Mutterrolle übernehmen, wenn sie die Dinge nicht mit ihm klären würde oder zumindest auf dem richtigen Weg wäre.“ Der Insider fügte hinzu, der wahre Grund, warum Ben und Jennifer diesen Sommer bisher nicht zusammen waren, sei, dass sie herausfinden wollten, wie viel ihnen ihre Beziehung noch bedeutet. „Sie haben einander Raum gegeben, über die Dinge nachzudenken, und das hat sie darin bestärkt, dass sie sich wirklich lieben“, behauptete die Quelle.

„Jennifer hat ihre Arbeit auf Eis gelegt, um sich auf die Wiedergutmachung des angerichteten Schadens zu konzentrieren. Sie weiß, dass ihre Karriere und ihr Ruhm zeitweise ihre Ehe in Frage gestellt haben. Sie versucht wirklich, im Moment einfach eine gute Mutter und ein normaler Mensch zu sein, weil sie weiß, dass ihr Reichtum und ihr Ruhm letzten Endes nicht alles sind. Sie hofft, dass es nicht zu spät ist.“ Der Insider fügte jedoch hinzu, dass auch Affleck seine eigenen Fehler gemacht habe, und fügte hinzu: „Ihr Umfeld hat ihr versichert, dass die Schuld nicht allein bei ihr liegt, denn auch Ben ist kein Zuckerschlecken.“

Villen-Verkauf nicht wegen Trennung

Eine Zeit lang sah es so aus, als würde ihre Patchwork-Familie auseinandergerissen, nachdem Affleck aus der gemeinsamen Villa in Kalifornien in eine Mietwohnung für 100.000 Dollar im Monat in der Nähe seiner Ex-Frau Jennifer Garner gezogen war. Nur wenige Wochen später wurde das Haus in aller Stille für 65 Millionen Dollar zum Verkauf angeboten und das Paar begann, Kunstwerke aus dem Inneren der Villa zu verkaufen.

Die Insider verriet jedoch, dass es einen einfachen Grund dafür gab, dass das Paar sein gemeinsames Heim wieder zum Verkauf anbot: Die Familie fühlte sich in der Villa in Bel Air nicht „sicher“ und konnte es nicht als „Zuhause“ bezeichnen. „Jennifer und Ben haben beschlossen, ihr Haus zu verkaufen, weil weder sie noch ihre Kinder das Gefühl hatten, dass dieser Ort ihr Zuhause sei“, verriet der Insider. „Es war zu groß und die Offenheit hat ihnen manchmal ein Gefühl der Unsicherheit gegeben und obwohl sie rund um die Uhr bewacht werden, fühlte sich etwas einfach nicht richtig an.“

Insbesondere Affleck soll sich in der Villa nie wirklich wohl gefühlt haben, was wahrscheinlich dazu geführt habe, dass er seine Sachen letzten Monat so schnell ausgeräumt habe. „Ben hasste das Haus mehr als Jennifer, also hatte er es einfach satt, als ihre Ehe auseinanderzubrechen begann.“ Schon allein die Nebenkosten für die Luxus-Villa sollen astronomisch gewesen sein.

Gemeinsame Zukunftspläne

Was auch immer als nächstes passiert, das Paar hat weiterhin Pläne, zusammenzuarbeiten, da Lopez in zwei kommenden Filmen – „Unstoppable“ und „Der Kuss der Spinnenfrau“ – für die Produktionsfirma von Affleck und Matt Damon, Artists Equity, die Hauptrolle spielen soll.