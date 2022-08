Autobahn-Müll kostet uns 6,3 Mio. € im Jahr

Verschmutzung von Bundesstraßen und Rastplätzen als großer Kostenfaktor.

Österreich. Klimaschutz kann so einfach sein – schon seinen Müll richtig zu entsorgen, ist ein Anfang. Das hat sich allerdings wohl noch nicht zu vielen heimischen Autofahrern herumgesprochen.

Müll-Entfernung. Denn wie eine VP-Anfrage an das Klimaministerium zeigt, muss die Asfinag tief in die Taschen greifen, um Autobahnen, Schnellstraßen und Rastplätze sauber zu halten.

Millionen. Insgesamt kommen für das Sammeln und Entsorgen des Mülls Kosten in der Höhe von 6,32 Millionen Euro zusammen - und das jährlich. Dabei sind die restlichen Kosten für Straßen in Länder- und Gemeinde-Verantwortung noch nicht inkludiert. Müll also lieber entsorgen.