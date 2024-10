Arnautovic mit Tor-Boost Richtung Hit gegen Rom

Inter-Stürmer will nach ÖFB-Gala auch gegen AS Roma glänzen

Mit einem breiten Grinsen und den Worten „Was für eine gute Woche. Jetzt geht es zurück nach Mailand“, verabschiedete sich Marko Arnautovic aus der Länderspielwoche. Der ÖFB-Rekordteamspieler ließ bei der beeindruckenden 5:1-Nations-League-Gala gegen Norwegen gleich doppelt aufblitzen und katapultierte die ÖFB-Fans in Ekstase.

Mit einem echten Boost im Gepäck ging es für den Inter-Mailand-Stürmer zurück in den Ligaalltag. Dort steht am Sonntag (20.45 Uhr/live auf DAZN & Sport24-Liveticker) das mit Spannung erwartete Gastspiel gegen die AS Roma an, wo Arnautovic endlich die Joker-Rolle hinter sich lassen will und auch für die Nerazzurri von Anfang an auf Torejagd gehen will.

Bei Inter Mailand bleibt Arnie Tor-Joker

Das Vertrauen, das ihm ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick entgegengebrachte, muss Inter-Coach Simone Inzaghi jedoch erst noch aufbauen. Gegen den Tabellen-Neunten der Serie-A setzt der 48-Jährige weiterhin auf das explosive Offensiv-Duo Lautaro Martinez und Marcus Thuram.

So muss Arnautovic vorerst weiter mit einem Platz auf der Bank vorliebnehmen und auf eine mögliche Einwechslung hoffen. Ähnlich ergeht es auch Roma-Neuzugang Mats Hummels, der seit seinem Wechsel noch keine Spielminuten erhalten hat.