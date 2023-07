× Meer und Berge: So entspannen unsere Promis

Wohin es die heimische Prominenz heuer in den ­Urlaub zieht.

Erholung. Noch vor wenigen Wochen posierte Patricia Schalko vor einer Luxus-Villa auf Mallorca. Jetzt macht die Ex von Georg Stumpf am Wörthersee Halt. Bananenboot fahren sowie ein Essen im Edel-Restaurant „Ungeheuer“ standen dabei am Programm.

© ALL

Und auch die beiden Ex-Missen Amina Dagi und Kathi Nahlik sind im Badeurlaub. Auf Ibiza rekeln sich die Beauty-Queens oben ohne im Pool.

© ALL

Opern-Diva Anna Netrebko genießt ein paar freie Tage mit ihrer Familie am Lago Maggiore.

© ALL ×

Verleger-Gattin Ekaterina Mucha verbringt die Zeit in der Stadt der Liebe – sie ist ohne Ehemann Christian, aber mit Mama in Paris.

© ALL ×

Abkühlung hingegen sucht ORF-Mann Roman Rafreider. Er wandert am Arlberg und genießt die Natur.

© ALL ×

Ex-Skistar Marcel Hirscher taucht indes in Griechenland ins kühle Nass.