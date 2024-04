Mike Tyson bestätigt Regeln: "Habe Todesangst"

Boxfans weltweit sind gespannt auf den bevorstehenden Kampf zwischen Mike Tyson und Jake Paul.

Mike Tyson hat eine wichtige Regel bezüglich seines bevorstehenden Kampfes gegen Jake Paul bestätigt und Boxfans sind nicht sehr erfreut.

Show-Kampf oder doch ein wahres Kräfte-Messen?

Wenn Sie die Welt des Boxens verfolgt haben, dann haben Sie mit ziemlicher Sicherheit gehört, dass der YouTube-Boxer Jake Paul noch in diesem Jahr mit Mike Tyson in den Ring steigen wird. Nur wenige Wochen nach dem 58. Geburtstag des ehrwürdigen ehemaligen Boxers tritt der 27-Jährige mit Tyson im AT&T Stadium in Texas in den Ring. Tysons letzter Kampf gegen gegen Roy Jones Jr. im Jahr 2020 war mehr Show als ein Schlagabtausch.

"Habe Todesangst"

Während es viel Vorfreude auf den Kampf gab, gab es auch Befürchtungen von Boxfans, dass ihnen eine "Sparring-Session" serviert werden könnte, die "kein richtiger Kampf sein wird". Nun hat Tyson einige Worte über den Kampf verloren, trotzdem könnte das ganze nicht das sein, was Boxfans hören wollten. Im Gespräch mit Fox News sagte er: "Das nennt man zwar einen Show-Kampf, aber wenn man sich die Show-Kampf-Regeln ansieht, sieht man keine unter denen wir kämpfen."

"Das ist ein richtiger Kampf. Ich glaube nicht, dass er schneller ist als ich. Ich habe ein YouTube-Video von ihm gesehen, als er 16 war und seltsame Tänze machte. Das ist nicht der Kerl, gegen den ich kämpfe." Tyson erläutert weiter: "Das ist ein Kerl, der versuchen wird, mich zu verletzen, woran ich gewöhnt bin - aber er wird sich sehr irren." "Im Moment habe ich Todesangst. Aber je näher der Kampf rückt, desto weniger nervös werde ich, denn es ist Realität, und in Wirklichkeit bin ich unbesiegbar."

Vorfreude auf den Kampf nimmt ab

Tyson bestätigt also, dass der Kampf ein Show-Kampf sein wird. Bedeutet: Das Ergebnis wird auf keine Auswirkungen auf die Bilanz der Boxer haben und die Regeln des Kampfes sind flexibler. Show-Kämpfe können die Anzahl der Runden und sogar die Länge der Runden verändern, aus denen sich der Kampf zusammensetzt.

Boxfans hoffen jetzt, dass Paul gegen Tyson, obwohl es sich um einen Show-Kampf handelt, an den "echten Boxregeln" festhält und ein "echter Kampf ist, bei dem sie sich gegenseitig ausschalten können". Doch einige Stimmen im Netz werden bereits laut und äußern Bedenken. Jemand sagte: "Niemand wird zuschauen", während ein anderer den Kampf "Nochmal Logan Paul gegen Floyd Mayweather, aber mit anderen Kämpfern" nannte.

Der Kampf zwischen Logan Paul und Mayweather stand im nachhinein stark in der Kritik. Die Aussagen Mayweathers nach dem Kampf halfen da nicht wirklich, dieser sagte damals: "Es gibt einen Unterschied zwischen einem echten Kampf und einem Show-Kampf". Dabei betonte er, dass er in der ersten Runde durch K.O. gewonnen hätte, wenn es ein "richtiger Kampf" gewesen wäre.

Kopfschutz und kürzere Runden?

Vor dem Kampf zwischen Paul und Tyson gab es Gerüchte, dass die Runden zwei statt drei Minuten dauern würden und die Boxer würden Schläge mit 160z-Handschuhen werfen würden. Nakisa Bidarian, Mitbegründerin von Paul's Most Valuable Promotions, dementierte kürzlich jene Behauptungen als "falsch".

In der Zwischenzeit musste Paul selbst die Behauptungen niederschmettern, er würde einen Kopfschutz tragen und seinen Bruder in den Kampf bringen, wenn die Dinge schief gehen würden. Er sagte, dass einige der Dinge, die die Leute über den Kampf behaupteten, "f**king absurd" seien.

Wir dürfen gespannt sein wie das ganze nun ablaufen wird wenn es endlich soweit ist. Egal wie der Kampf verlaufen wird ist aber eines sicher: Mike Tyson wieder mal aktiv im Ring zu sehen ist bestimmt nichts was wir noch sehr oft zu Augen bekommen werden. Mike Tyson gegen Jake Paul findet am 20. Juli statt und wird live gestreamt.