Millionenshow: Die Chance aufs große Geld lebt wieder!

Armin Assinger startet am Montagabend in die neue Saison der "Millionenshow".

Ab dem 14. Oktober 2024 heißt es wieder "Antwort A, B, C oder D"! Armin Assinger und die beliebte "Millionenshow" kehren zurück auf die heimischen Bildschirme. Jeden Montag um 20.15 Uhr haben ab sofort vier Kandidaten die Möglichkeit, ihr Wissen zu testen und dabei bis zu eine Million Euro zu gewinnen.

In der Auftaktfolge am 14. Oktober treten unter anderem Katrin Kafka-Soprano aus Klagenfurt und Thomas Lebinger aus Wien an. Auch Ulrike Weiß aus Salzburg und Roman Hanke aus Wien wollen ihr Glück versuchen, während sie ausgefuchste Fragen in der ORF-Quizshow beantworten.

Wer sein Wissen im Studio ebenfalls unter Beweis stellen möchte, kann sich auf der Website des ORF für eine Teilnahme an der "Millionenshow" bewerben. Am 21. Oktober werden dann erneut vier neue Kandidaten bereitstehen, um in der Show ums große Geld um den Hauptgewinn zu spielen.