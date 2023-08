Abschiedstournee: Die Seer beenden ihre Karriere

Die Kultband "Die Seer" kündigten ihre Abschiedstournee an.

27 Jahre. 13 Nr. 1 Alben. Platin- und Gold-Auszeichnungen. Awards und Preise. Kaum eine österreichische Band hatte wohl über eine so lange Zeit eine so erfolgreiche Karriere wie "Die Seer". Doch jetzt ist Schluss. Wie die Band via Facebook und auf ihrer Homepage mitteilt, wird es 2024 ihre Abschiedstournee geben - inklusive neuem Album.

"Wir erinnern uns besonders gerne an unser legendäres Heim-Open-Air in Grundlsee, die „Zloam“, wo wir mit bis zu 25.000 Besuchern zusammengekommen sind. Es waren unvergessliche Momente, die uns immer begleiten werden.", erinnert sich die Band in ihrer Ankündigung.

Der Zeitpunkt ist jetzt gekommen

"‚Alls hat sei Zeit', haben wir schon 1999 gesungen. Ziel war immer schon, den Abschied von der Bühne würdig und angemessen zu zelebrieren, zu einem Zeitpunkt, wo es uns gesundheitlich bestens geht und sich die SEER 100prozentig präsentieren können. Dieser Zeitpunkt ist jetzt gekommen. Der Abschied sollte keine „halbe Geschichte“ sein und auch nicht sinngemäß: “Wenn`s am schönsten is“ weil, schön ist es immer, wenn Beruf Berufung sein kann.", so die Band weiter.

Neues Album zum Abschied

Nun möchte man sich noch mit einer Abschiedstournee 2024 bei den Fans und Unterstützern würdig bedanken und verabschieden. Und zur Einstimmung gibt es sogar ein Doppelalbum, welches am 17.11 dieses Jahr erscheinen wird. Das Album mit dem Titel "Ausklang" soll 14 neue Hits und 14 altbekannte, neu aufgenommene Seer-Hits enthalten.