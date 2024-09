× Ambros: Freikarten für die Feuerwehr als Dank für den Unwetter-Einsatz

Nach dem verheerende Unwetter spielt Wolfgang Ambros jetzt in Weißenkirchen und Grafenegg auf. Mit 1.200 Freikarten für die unermüdlichen Helfer der Feuerwehr.

„Anstrengende Tage, in denen Übermenschliches geleistet wurde, waren für viele Feuerwehrleute extrem kräftezehrend und anstrengend. Damit nach diesem Einsatz auch wieder Unbeschwertheit und Freude ins Leben kommen kann, freut sich Cook Music die Florians einladen zu dürfen“ Coole Aktion von Veranstalter Cook Music und Wolfgang Ambros für die beide Konzerte in Weißenkirchen (Freitag) und am Wolkenturm von Schloss Grafenegg. Dort werden insgesamt 1.200 Freikarten für die Feuerwehr aufgelegt.

Ambros spendet 1.200 Freikarten für die unermüdlichen Helfer der Feuerwehr!

Die unermüdlichen Helfer erleben die größten Hits des Austropop. Und das von A wie“ A Mensch möcht i bleibn“ bis Z wie „Zwickts mi". Ambros spielt dabei mit seiner legendäre Band, der No.1 vom Wienerwald auf und hat als Zugabe natürlich auch „Schifoan“ im Programm.