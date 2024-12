Austropop-Legenden Opus kündigen ihre Reunion an

Die "Life is Life"-Kultband Opus kommt nach ihrer Auflösung 2021 für einen ganz besonderen Abend noch einmal zusammen

Es war Ende September, als der Grazer Konzertveranstalter und Musik-Journalist Vojo Radkovic im Alter von 77 Jahren unerwartet verstarb. Der Vollblut-Journalist war weit über die Grenzen des Landes hinaus bekannt und beliebt. In den 79er- und 80er-Jahren holte er Superstars wie Johnny Cash oder die Rolling Stones nach Graz und veranstaltete insgesamt rund 5.000 Konzerte.

50 Jahre lang organisierte er außerdem die Benefiz-Show "Let's Spend the Night Together" und spendete den Erlös für den guten Zweck. Die diesjährige Show am Samstagabend wird Radkovic leider nicht mehr miterleben, dafür wird der Benefiz-Abend aber im Gedenken an Vojo stattfinden - mit zahlreichen Stars.

So werden neben Josef Hader, Lemo oder Gernot Kulis auch Opus auf der Bühne stehen. Die steirischen Welt-Stars kommen für die Tribute-Benefiz-Show extra noch einmal gemeinsam auf die Bühne, nachdem sie sich 2021 aufgelöst haben.

Zusätzlich zum Musikprogramm werden auch zahlreiche Stars persönliche Gegenstände zu Versteigerung an. Darunter auch Eine "Taylor"-Gitarre von Paul Pizzera, die von ihm handsigniert ist.