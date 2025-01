Bentley von Udo Jürgens versteigert: So viel brachte das Luxusauto ein

2014 starb Udo Jürgens im Alter von 80 Jahren. Nun wurden seine Sportwagen versteigert.

Im Zeitraum vom 23. bis zum 30. Jänner konnte man sich beim traditionellen Auktionshaus Sotheby's die beiden Luxusautos vom Schlagerstar ersteigern. Online wurde sein Bentley Continental GTC aus dem Jahr 2007 und eine Mercedes-R-Klasse (R500 4Matic) aus dem Jahr 2012 angeboten.

Kein TÜV

Beide Autos hatten keinen TÜV mehr, trotzdem boten zahlreiche Fans und Interessierte für diese Sammlerstücke. Der Gewinner des Wettbietens bot für den Bentley 132.000 Euro. Der Mercedes wurde für 33.600 Euro ersteigert.

Der Bentley Cabrio hat die Farbe dunkelblau und ist 560 PS stark, wodurch das Auto in nur 5,1 Sekunden auf 100 km/h beschleunigt. Udo Jürgens fuhr rund 79.000 Kilometer mit dem Cabrio. Die 132.000 Euro sind nichts im Vergleich zu dem damaligen Neupreis. Dieser lag im Jahr 2006 bei 192.000 Euro.

Der Mercedes hat 387 PS.

Anderer Nachlass auch versteigert

Neben den Autos wurden auch andere Gegenstände von Udo Jürgens versteigert. Füller von Montblanc und Cartier, ein Schreibtisch, Krawatten, Kunst und zahlreiche Preise kamen auch unter den Hammer.

Das Highlight der Auktion war auf jeden Fall der transparente Konzertflügel, welcher für 240.000 Euro wegging. Der ersteigerte Erlös wird an die Udo Jürgens Stiftung fließen. Sie fördert Nachwuchsmusiker und hilft Kindern und Waisen in Not.