Blink 182: Neuer Hit zum Wien-Konzert

Am Mittwoch rocken Blink 182 die Stadthalle. Am Donnerstag folgt der neue Hit ''One More Time''. Am 20. Oktober gibt's ein neues Album.

Heute, Mittwoch steht für Blink 182 ab 21.15 Uhr das ausverkaufte Wien-Konzert vor 14.500 Fans in der Stadthalle am Programm. Das Finale einer kurzen Europa-Tournee. Bereits morgen folgt der neue Hit: Mit „One More Time“ liefern die US-Rocker den ersten Vorboten, der gleichnamigen für 20. Oktober warteten Comeback-CD. Am 20. Oktober kommen 17 neue Blink Songs Acht Jahre nach dem Ausstieg, des 2022 wiedergekehrten Gitarristen Tom DeLonge und vier Jahre nach dem Top-Hit „Nine“ haben Travis Barker und Co. dafür 17 neue Songs eingespielt. Auch die flotte Fun-Punk Hymne „EDGING“. Die steht übrigens heute auch in Wien auf der Setlist.