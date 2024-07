× Butterfly Dance: oe24-Festival swingt Eisenstadt

oe24 präsentiert die Festival-Hits in Eisenstadt. Heute sind Kruder & Dorfmeister die Topstars am "Butterfly Dance". Morgen rocken Status Quo das "Lovely Days".

m Vorjahr brachten Parov Stelar und Co. bei der Festival-Premiere über 7.000 Fans in Eisenstadt zum Tanzen, heute wird der Schlosspark wieder zum größten Dancefloor des Landes. oe24 holt unsere weltberühmten Soundtüftler Kruder & Dorfmeister mit einer einzigartigen Mischung aus Audio und Visual Performance zum Butterfly Dance Festival.

Ausverkauft: Mega-Hype um das oe24-Festival "Lovely Days"

Kruder & Dorfmeister, Galliano, Kosheen & Co. grooven in Eisenstadt

© zeidler ×

Das ist das Line-Up vom Butterfly Dance Festival:

14.30 Gewürztraminer

15.40 Waldeck

17.05 Kosheen

18.30 Galiano

20.05 Thievery Corporation

21.45 DJ Bonobo

23.25 Kruder & Dorfmeister

Und die Thievery Corporation, die Acid-Jazzer von Galliano, DJ Bonobo, die Chart-Stars von Kosheen, Electronic-Pionier Waldeck und Gewürztraminer, die um 14.30 Uhr den über neun-stündigen (!) Musikreigen starten, gleich dazu. Mehr Party geht nicht!

© David Bitzan ×

Heute Butterfly Dance (o.) morgen Lovely Days mit Status Quo (u.)

© zeidler ×

Am Samstag folgt das ebenfalls von oe24 präsentierte Kult-Festival Lovely Days. 10.000 Fans (ausverkauft) feiern die ewigen Hits von Status Quo, Uriah Heep, Earth Wind And Fire, Canned Heat oder Ten Years After. Dazu liefern zum Auftakt Wir 4 ihre gefeierte „Best Of Austria 3“-Show mit allen Klassikern von Ambros, Danzer und Fendrich.