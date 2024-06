Ausverkauft: Mega-Hype um das oe24-Festival "Lovely Days"

10.000 Fans lassen am 6. Juli Woodstock-Stimmung in Eisenstadt aufkommen. Das von oe24 präsentierte "Lovely Days"-Festival mit u.a. Status Quo, Uriah Heep und dem "Best Of Austria 3" von Wir 4 ist bereits ausverkauft!

In The Army Now, Lady In Black, Let‘s Groove, Love Hurts und die größten Hits des Austropop. Von Zwickts mi bis zu I am from Austria. Ewige Hymen, die am 6. Juli im Schlosspark Esterhazy von Eisenstadt für eine Mega-Hype sorgen. Das von oe24 präsentierte Kult-Festival Lovely Days ist nämlich schon jetzt, also so früh wie noch nie, ausverkauft! 10.000 Fans rocken am Austro-Woodstock ab.

Das sind die Stars vom Lovely Days Festival:

Status Quo

Uriah Heep

Earth Wind And Fire Experience" von Al McKay

Nazareth

Canned Heat

Ten Years After

Wir 4 mit "Best Of Austria 3"

© zeidler ×

Status Quo (o.) und Uriah Heep (u.) als Hits In Eisenstadt

© zeidler ×

Und das gleich acht Stunden lang! Zum Auftakt liefern Wir 4 ihre gefeierte „Best Of Austria 3“-Show mit allen Klassikern von Ambros, Danzer und Fendrich. Dazu lassen Uriah Heep, die „Earth Wind And Fire Experience“, die Woodstock Legenden Canned Heat und Ten Years After sowie Nazareth die guten alten 60er und 70er Jahre aufleben. Als Headliner liefern Status Quo alle Hymnen. Von "Whatever You Want" über "What You're Proposing" bis "in The Army Now".