× oe24 holt Bullet For My Valentine nach Wien

Heißes Metal-Doppelpack für Wien. Am 19. Februar bringt oe24 die Kultband Bullet For My Valentine in die Stadthalle. Im Vorprogramm sind Trivium dabei! Ab 26. April gibt’s die Tickets.

„2025 wird für uns zu einem ganz besonderen Jahr!“ Jüngst heizten die Metal-Core-Rocker von Bullet for My Valentine auf Instagram die Gerüchteküche an. Jetzt ist es fix. Am 19. Februar feiert man mit dem großen oe24-Konzert in der Wiener Stadthalle den 20. Geburtstag der Kult-CD „The Poison“ und bringt dazu unter dem Motto „The Poisoned Ascendancy Tour“ auch gleich lautstarke Gäste mit. Im Vorprogramm sind nämlich die amerikanischen Trash-Metal Kollegen von Trivium („What the Dead Men Say“) mit dabei. Die Tickets für das heißes Metal-Doppelpack gibt’s ab 26. April bei oeticket und ticket24.at

Drei Millionen verkaufte CDs, drei Mal die Auszeichnung „Beste Britische Band“ von der Hardrock-Bibel „Kerrang!“ und 6 Top-10-Alben in Österreich. Das Waliser Metal-Quartett von Bullet for My Valentine, 1998 noch als Nirvana- und Metallica-Coverband gegründet, hat sich längst ihren Platz im Rock-Olymp gesichert. Vor allem mit dem 2005 veröffentlichten Debüt-Album „The Poison“ mit dem man in den USA und England gleich die Goldene Schallplatte einkassierte und im Jahr darauf auch am Nova Rock Festival die umjubelte Österreich-Premiere feierte.

Bullet for My Valentine (o.) nehmen Trivium (u.) mit nach Wien

Standen damals rund um den Kracher „Tears Don’t Fall“ ja nur vier Songs des Referenz-Werk auf der Setlist, so gibt’s am 19. Februar beim oe24-Konzert in der Stadthalle gleich alle 13 Album-Hits. „'The Poison' ist ein so wichtiger Teil unseres Lebens, sowohl musikalisch als auch persönlich, und wir wissen, welch großen Einfluss es auf die Metal-Welt auf globaler Ebene hatte,“ erklärt Sänger Matt Tuck die Jubiläums-Show und holt dafür auch gleich die Freunde von Trivium ins Vorprogramm .Schließlich haben auch die etwas zu feiern: nämlich den 20. Geburtstag der CD "Ascendancy". Und deshalb wird man auch die in Wien in voller Länge anstimmen! „Beide Alben sind ja damals wie der Blitz eingeschlagen. Es wird ein monumentales Konzert,“ so Frontmann Matt Heafy.