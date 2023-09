× ÖSTERREICH präsentiert ''Butterfly Dance Festival''

5. Juli 2024. Dieses Datum sollten sich Musikfans ganz dick rot im Kalender anstreichen. Denn da präsentiert ÖSTERREICH das nächste ''Butterfly Dance Festival'' in Eisenstadt. Der Vorverkauf ist soeben gestartet.

Im Sommer brachten Parov Stelar, Xavier Rudd oder die Stereo MCs über 7.000 Fans in Eisenstadt zum Tanzen. Gelungene Premiere für das „Butterfly Dance Festival“. Jetzt präsentiert ÖSTERREICH die heißersehnte Zugabe. Am 5. Juli 2024 wird der malerische Schlosspark in Eisenstadt wieder zum größten Dancefloor des Landes: Eine sieben-stündige Pop-Funk-Party der Extra-Klasse. Die „Early Butterfly“ Tickets zum Top-Preis von nur 69,90 Euro sind ab sofort bei oeticket und Ticket24.at erhältlich.

© Barracuda Music ×



Das Top-Line-Up mit internationalen und heimischen Chart-Stars ist zur Zeit noch geheim, wird aber in den nächsten Wochen verraten. Eines ist jedoch fix: Eisenstadt hat damit neben „Lovely Days“, wo am 6. Juli 2024 u.a. Status Quo, Canned Heat oder Ten Years After den Schlosspark beben lassen, einen weiteren heißen Festival-Fixpunkt.