× Coldplay liefern Wien-Doppelpack

Das Konzertjahr 2024 wird heiß: Nach Taylor Swift spielen auch Coldplay im Happel-Stadion auf. Die Tickets für das Doppelpack am 21 und 22. August 204 gibt's ab 28. Juli.

Nächstes Konzert-Highlight für 2024. Nach dem flotten Dreier von Taylor Swift (8.-10. August) kommen noch auch Coldplay ins Happel Stadion Am 21. und 22. August 2024 zündet man die farbenfrohe Hit-Show Music Of The Spheres. Der Vorverkauf startet am 28. Juli. Über Coldplay.com kann man sich jedoch auch für den Presale, der bereits am 25. Juli startet, anmelden

Lichtermeer. Vom Opener Higher Power bis zum vom Feuerwerk begleiteten Finale Biutyful liefern Chris Martin und Co die bunteste Show des Pop. Die 22 größte Hits, von Yellow über Viva La Vida bis Fix You, dazu eigene LED-Armbänder für jeden Besucher die das Stadion interaktiv in ein farbenfrohes Lichtermeer verwandeln.

Endlich. 5,8 Millionen Besucher hab die Tour seit den Auftakt am 18. März 2022 in Costa Rica bereits gesehen. Jetzt hat man die dritte Runde in Europa angekündigt. Bei den 16 neuen Terminen ist endlich auch Österreich mit dabei.