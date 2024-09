× Country-Music-Award-Watschn für Beyoncé

Mit „Texas Hold 'Em“ und „Cowboy Carter“ schrieb Beyoncé Country-Musik-Geschichte. Trotzdem wird sie jetzt bei den CMA Awards völlig übergangen.

Mit „Texas Hold Em“ gelang Beyoncé im Februar Historisches: Als erste farbige Künstlerin stürmte sie, allem Gegenwind der Branche zum Trotz, an die Spitze der US-Country -Music -Charts. Auch das Album „Cowboy Carter“, mit dem sie ihren 8. Nummer-eins-Hit in den Billboard-Charts einfuhr, flirtete mit der Nashville-Szene und ebnete sogar hierzulande für neue Country-Stars wie Dasha („Austin“) oder Shaboozey („A Bar Song (Tipsy)“) den Weg in Richtung Charts.

Doch jetzt die große „Watschn“. Bei den am Montag verkündeten Nominierungen für die 58. CMA Awards, also den Oscars der Country-Musik, wurde Beyoncé beinhart übergangen: Keine einzige Nominierung! Weder für das Album noch für den bahnbrechenden Hit!

Das sind die Nominierungen der CMA Awards:

ENTERTAINER DES JAHRES:

Luke Combs

Jelly Roll

Chris Stapleton

Morgan Wallen

Lainey Wilson



SINGLE:

“A Bar Song (Tipsy)” – Shaboozey

“Dirt Cheap” – Cody Johnson

“I Had Some Help” – Post Malone (Feat. Morgan Wallen)

“Watermelon Moonshine” – Lainey Wilson

“White Horse” – Chris Stapleton

ALBUM:

Deeper Well – Kacey Musgraves

Fathers & Sons – Luke Combs

Higher – Chris Stapleton

Leather – Cody Johnson

Whitsitt Chapel – Jelly Roll

SONG:

“Burn It Down”

“Dirt Cheap”

“I Had Some Help”

“The Painter”

“White Horse”



MUSICAL EVENT:

“Cowboys Cry Too” – Kelsea Ballerini (with Noah Kahan)

“I Had Some Help” – Post Malone (Feat. Morgan Wallen)

“I Remember Everything” – Zach Bryan (ft. Kacey Musgraves)

“Man Made A Bar” – Morgan Wallen (feat. Eric Church)

“you look like you love me” – Ella Langley (feat. Riley Green)



MUSIC VIDEO

“Dirt Cheap” – Cody Johnson

“I Had Some Help” – Post Malone (Feat. Morgan Wallen)

“I’m Not Pretty”

“The Painter” – Cody Johnson

“Wildflowers and Wild Horses” – Lainey Wilson

Die Fans toben: „Beyoncé keine Nominierungen für die Country-Kategorie zu geben, obwohl sie das erfolgreichste Album in dieser Kategorie hatte, ist verdammt rassistisch …“ heißt es auf X, vormals Twitter. Oder: „Nicht wirklich überraschend, aber unverschämt respektlos.“ Ähnlich sieht es auch Topstar Dionne Warwick: „Absolut lächerlich.“

CMA-Favoriten: Wallen (l.) und Malone.

Am 20. November geht somit Daueraufreger Morgan Wallen („I Had Some Help“) mit gleich 7 Nominierungen als Top -Favorit ins Rennen. Gefolgt von Chris Stapleton und Cody Johnson (je 5), sowie dem Rap-Star Post Malone, der anders als Beyoncé für seinen Quereinstieg in Richtung Country-Music gefeiert wird und nun gleich vier Awards abräumen könnte.

Beyoncé wird die Gala in der Bridgestone Arena nun sicher schwänzen. Der erste TV-Auftritt mit dem Country-Hit „Texas Hold Em“ wird nun erst bei den Grammys erwartet. Dort könnte sie auch in den Country-Genes reüssieren und ihre Rekord-Sammlung von 32 Grammys weiter aufstocken.