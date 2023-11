Dave Stewart: Letzte Chance auf Gratis-Tickets

„Es wird eine große Show. Eine Reise durch die verschiedenen Welten von Eurythmics. Mit überdimensionalem LED-Screen, Filmen und drei Sängerinnen, die unglaublich sind: Vanessa Amorosi ist pures Dynamit, RAHH auf ihre Weise genial und meine Tochter Kaya sorgt für die emotionalen Momente.“ Dave Stewart gibt die Direktiven zum großen ÖSTERRICH-Konzert! Am Samstag (25. 11.) bringt er unter dem Motto "Sweet Dreams 40th Anniversary Tour" die größten Hits seiner Eurythmics ins Wiener Konzerthaus.

Von einem Eröffnungs-Medley rund um „Never Gonna Cry Again“ ´bis zum Mit-Tanz Finale „Sweet Dreams“ lieferte er dabei eine packende Karriere-Retrospektive rund um 75 millionenfach verkauften Welthits wie "Who's That Girl?", "There Must Be an Angel oder Would I Lie to You?"

Mit ÖSTERREICH sind Sie beim Eurythmics-Hitfeuerwerk, wo Stewart seine Ex-Partnerin Annie Lennox durch gleich drei Sängerinnen rund um Chart-Star Vanessa Amorosi („Absolutely Everybody“) ersetzt, live dabei. Auf oe24.at verlosen wir jetzt 3 x 2 der begehrten Tickets für Dave Stewart am 25. November im Konzerthaus. Gleich reinklicken!