× David Hasselhoff als Star-Gast bei Gabalier-Konzert

Rettungsschwimmer-Auftritt im strömenden Regen: David Hasselhoff hat am Samstagabend beim Konzert von Andreas Gabalier kurz im Münchner Olympiastadion vorbeigeschaut.

Stilecht mit roter "Baywatch"-Jacke, Sonnenbrille und Rettungsboje in der Hand stand der 71-Jährige US-Star ("Baywatch", "Knight Rider") auf der Bühne und sang drei Songs - darunter seinen Kracher "Looking For Freedom". Partystimmung trotz sintflutartiger Regenfälle.

© privat ×

© privat ×

Auch Gabalier trug zur Feier des Tages während des Hasselhoff-Auftritts ein "Baywatch"-Outfit. "Wer hat die Serien früher nicht geschaut?", hatte Gabalier (39) bei der Ankündigung seines speziellen Gastes gesagt. "Mit David zusammen auf einer Bühne zu stehen, wird bestimmt eine riesige Gaudi."

© privat ×

© privat ×

Seine eigene Deutschland-Tournee hatte Hasselhoff im vergangenen Jahr krankheitsbedingt wegen "einer ernstzunehmenden Augeninfektion" absagen müssen.

Hasselhoff war nicht der Einzige, von dem Gabalier sich am Samstagabend Verstärkung für seinen Auftritt geholt hatte: Komiker Mario Barth gab den Ansager.