Depeche Mode starten nach dem Tod von Andy Fletcher wieder durch. Im März kommt die neue CD Memento Mori . Am 21. Juli steigt das einzige Österreich-Konzert in Klagenfurt.

Am 26. Mai verstarb Depeche Mode Keyboarder Andy Fletcher an einer Aortendissektion. Jetzt wagen seine Band-Kumpane Dave Gahan und Martin Gore den Neustart. Im März kommt das 15. Album Memento Mori (z. dt "Bedenke, dass du sterben musst). Am 21. Juli rockt man damit im Wörthersee Stadion von Klagenfurt. Das größte Österreich-Konzert der mittlerweile 42-jährigen Hit-Karriere für bis zu 37.500 Fans. Dazu gibt es schon am 28. Mai den Wien-nahen Stop in Bratislava. Der Vorverkauf für beide Konzerte startet bereits am Donnerstag (6. Oktober).

„Erinnere dich daran, dass du sterben musst klingt sehr morbide“, erklärten Gahan und Gore heute bei einer Presse-Konferenz in Berlin, „aber man könne es aber auch positiv sehen, man soll jeden Tag zum Vollen ausschöpfen.“ Den Titel hätten sie schon vor Fletchers Tod gehabt, er habe nun noch an Bedeutung dazugewonnen. Mit den Aufnahmen habe man im Sommer, kurz nach Fletchers Tod begonnen. „Fletch hätte dieses Album geliebt. Wir freuen uns sehr darauf, es mit bald mit Euch zu teilen, und wir können es kaum erwarten, es im nächsten Jahr live auf den Shows zu präsentieren.“

42 Konzerte haben Depeche Mode für 2023 am Plan. Bei allen sitzt der Österreicher Christian Eigner am Schlagzeug