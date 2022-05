× Dua Lipa ließ 13.500 Fans in Wien ausflippen

Endlich wieder große Pop-Sause in Wien. Dua Lipa begeisterte am Montag 13.500 Fans mit dem Po(p)-Spektakel „The Future Nostalgia Tour“ und einem Video-Duett mit Elton John.

Über zwei Jahre gab’s den goßen Pop nur als Streaming oder aus der Video-Konserve - jetzt brachte uns Dua Lipa das Spektakel zurück. 13.500 Fans feierten am Montag die ebenso bombastische wie gelungene Revue „The Future Nostalgia Tour“ in der ausverkauften Wiener Stadthalle.

90 Minuten spektakuläre Show

Vom Opener „Physical“, zu dem die neue Pop-Queen fast pünktlich um 21.04 Uhr loslegte, bis zum von Konfetti-Regen begleiteten Finale „Don't Start Now“ gab es 90 Minuten lang alles was das Fan-Herz begehrte: Vier sexy Kostüme - auch mit neckischem Transparent-Einsatz, ein überdimensionaler aufblasbarer Hummer (!), Rollschuh-Action, ein Flug in einem Käfig über die Fans und sogar ein Video-Duett mit Elton John. Via Video sang er beim aktuellen Chart-Hit „Cold Heart“ mit.

Die flotte Wien-Show, bei der die 13.500 Fans jede Zeile begeistert mitsangen und mit dem Handy mitfilmten, war in vier Acts und ebenso viele heiße Outfits unterteilt. Für den 30 Minütigen-Eröffnungs Part rund um „New Rules oder „Be The One“ tanzte Lipa im pinken Stretch-Leggins-Overall an. Ein Dutzend Tänzer, auch auf Rollschuhen und mit Regenschirmen bewaffnet, an ihrer Seite. Bei „We're Good“ rekelte sie sich dann in einem sündigen knappen Glitzer-Body über die Bühne und ließ dabei auch einen aufblasbaren Riesen-Hummer mitwippen.

Elton John sang per Video mit

Nach einem bunten Video-Intermezzo wechselte sie dann für „One Kiss“ in einen knappen BH und einen sehr kurzen Minirock. Da flogen dann zu „Electricity“ auch die Luftballons. und spätestens mit mit „Hallucinate“ verwandlete sich die ganze Stadthalle zur Mega-Disco: Ganz Wien tanze - und jubelte, als dann bei „Cold Heart“ plötzlich auch Elton John mitsang: Zwar nicht live-haftig aber immerhin via Video-Zuspielung.

Heißes Hingucker-Finale

Es ging aber sogar noch heißer: Zum Finale streifte sich die Pop-Queen einen schwarzen Catsuit mit neckischem Transparent-Einsatz über. Damit hob sie in Wien auch so richtig ab: Als Show-Highlight schwebte Dua Lipa nämlich zu „Levitating“ in einem Käfig quer durch die Stadthalle. Da stockte den Fans der Atem.

Als Zugabe setzte sie dann noch „Future Nostalgia“ und dem von Konfetti-Salven begleiteten Dancefloor-Hit „Don't Start Now“ drauf. So geht Pop!

Auch abseits der Bühne gab Lipa in Wien Vollgas: Um 12.55 Uhr setzte ihr Learjet 45 (Kennzeichen: VND820) aus München kommend in Schwechat auf, dann ging es direkt ins Palmenhaus in den Burgarten. Bis 15 Uhr dinierte sie dort von grimmigen Bodyguards bewacht auf der Terrasse. Dann ging’s zum Soundcheck in die Stadthalle. Mit einem ungewöhnlichen Ritual: Vor dem Konzert ließ sie sich Backstage nämlich sogar noch die Karten legen.