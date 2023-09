Ed Sheeran hat 2024 wieder Österreich im Visier

21. & 22. Juni Festivals in Deutschland, 4. Juli Norwegen. Ed Sheeran geht 2024 mit der neuen CD „Autumn Variations“ wieder auf Tour. Mindestens ein Österreich-Konzert gilt als fix.

Im September 2022 begeisterte Ed Sheeran 130.000 Fans mit seinem „abgefahrenen“ Wien-Doppelpack auf einer Rundum-Bühne im Happel Stadion. Jetzt hat er wieder Europa im Visier: So eben wurden die ersten Konzerte bei "Stavernfestival" in Norwegen (4. Juli) und bei den deutschen Zwillings-Festivals "Southside" und "Hurricane", die von 21. bis 23. Juni 2024 über die Bühne gehen, und bestätigt. Mit dabei auch KIZ, Bring Me The Horizon und Avril Lavigne. Also drei Acts, die sich auf für das Nova Rock Festival anbieten würden.

Sheeran, der schon nächsten Freitag (29. September) die neue CD „Autumn Variations“ bringt, wird dort ja eher nicht aufspielen. Da ist das Happel Stadion, das er ja bereits vier Mal füllte, wahrscheinlicher. Dort sind 2024 schon sieben Konzerte gebucht: 3x Taylor Swift und gleich 4x Coldplay. Mit Ed Sheeran würde der All-Time- Rekord von 2022, wo es ja acht Konzerte gab, eingestellt werden bzw. mit einem möglich Doppelpack sogar übertroffen.