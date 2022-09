Robbie: ''2023 rocke ich wieder in Österreich!''

Am Freitag liefert Robbie Williams die neue Hit-CD "XXV". 2023 kommt er damit wieder live zu uns.

Im August 2017 begeisterte er 85.000 Fans in Wien und Klagenfurt. Jetzt, nach seinem großen Live-Comeback in München, hat Robbie Williams endlich wieder Österreich im Visier! "2023 komme ich wieder für ein Konzert zu euch", verkündet er im großen ÖSTERREICH-Interview zur neuen Hit-CD XXV, mit der er ab Freitag all seine großen Hits erstmals im Orchster-Sound liefert, die Pop-Sensation.

Pläne. Für mindestens ein Konzert hat er die Wiener Stadthalle, wo er zuletzt 2014 im Doppelpack swingte, im Auge. Sogar ein Stadion-Konzert wäre möglich: "Ich bin mir noch nicht sicher, wo ich spielen werde, aber Österreich ist immer ein Land, wo ich mich sehr freue aufzutreten. Deshalb sehen wir uns definitiv nächstes Jahr wieder!"

"Zu teuer". Die Generalprobe steigt ab 9. Oktober mit einer großen England-Tournee: 13 Konzerte für 200.000 Fans. Das Orchester, mit dem er nun Hits wie Angels, Feel oder Let Me Entertain You neu eingespielt hat, kommt dabei jedoch nicht zum Zug: "Das ist zu teuer. Sie werden im Hintergrund als Playback laufen."