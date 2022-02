Edmund stürmen auf Platz 1

Jetzt sind die coolen Durchstarter von Edmund am Astropop-Olymp angekommen. Die neue CD "Fein" stürmt auf Platz 1 der Austria-Top-40.

„Nr.1 der österreichischen Album Charts! Danke an unsere Fans die diesen Traum in Erfüllung gehen lassen! Unsere Hochachtung! Wir sehen uns auf der Tour!“ Nach Platz 4 („Freindschoft“, 2018) und Platz 2 („Leiwand“, 2020) holen die coolen Austropop-Duchstarter von Edmund jetzt erstmals Platz 1 der offiziellen Austrio-Top-40-Charts . Die neue Hit-CD „Fein“ ist die bestverkaufte CD Österreichs. Der Triumph war freilich abzusehen. Bei iTunes halten sich Markus Kadensky und Roman Messner seit der Veröffentlichung am 27. Februar an der Spitze. „Wir haben gehofft, dass wir vorne mit dabei sein und freuen uns nach zwei-jähriger Konzertpause natürlich umso mehr!“

© Sony Music



Private Töne. „Es wirklich ein feines Album geworden, mit feine Songs und einem feinen Bogen zwischen Melancholie und Rockern“ erklären Edmund ihre Hit-CD bei der man auch private Töne anstimmt. Von Markus’ ersten Treffen mit seiner Freundin („Zuhause“) bis zur Geburt von Romans Tochter im Oktober („Was wirklich ist“): „Uns ist es immer wichtig, dass das sehr authentische Geschichten sind und wahrheitsgetreu. Wir schreiben sehr viel über unser Leben und was darin passiert. Natürlich auch über meine Tochter, denn das ist ein Riesenereignis.“ Die Kleine dürfte mit dem Ergebnis durchaus zufrieden sein: „Wenn ich es ihr auf der Gitarre vorspiele, gefällt es ihr: Dann fängt sie an zu lachen!“

Tour. Gefeiert wird der Chart-Erfolg mit der großen Österreich-Tournee. Nach den Warm-Up-Konzerten in Großwarasdorf (8. April) und Mel (9. April) rockt man am 16.April in der Wiener Stadthalle. Wegen einer verlorenen Wette lässt er sich dafür sogar das Konterfei seines Managers tätowieren: „Am Popo – Wettschulden sind nämlich Ehrenschulden!“

Das sind die Austria-Top-40 Album-Charts:

1. Edmund, Fein

2. Nockis, Ich will dich

3. Tocotronic, Nie wieder Krieg

4. Neujahrskonzert 2022

5. Jethro Tull, The Zealot Gene