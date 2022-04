Ein Wochenende für Schallplatten-Sammler

Samstag ist ''Record Store Day''. Am Sonntag steigt die ''Schallplatten, CD & DVD Börse'' im Gasometer - ein Wochenende für Vinyl-Freaks.

Die auf 333 Stück limitierte Single „Träumer“ in den Interpretationen von Georg Danzer und Sigi Maron, Raritäten von The Rolling Stones, David Bowie, Prince, U2 Madonna oder Elvis Presley und die exklusive Single „The Lakes“ von der heurigen Botschafterin Taylor Swift – der „Record Store Day“ lässt am Samstag wieder das Herz aller Schallplattenfans höher schlagen. Zum 15. Jubiläum bieten Dutzende Indie-Läden über 250 Sonderpressungen feil. Der Record Store Day gehört zu den Feiertagen von Musikfreunden und Vinyl-Fans weltweit. Traditionell wird an diesem „Tag des Plattenladens“ der Schallplatte gehuldigt und seltene und exklusive Veröffentlichungen in die Regale der Plattenläden gestellt.

Plattenbörse. Auch am Sonntag dreht sich in Wien alles um „das schwarze Gold“. Nach der Pandemie-Pause öffnet die „Schallplatten, CD und DVD-Börse“ im Gasometer endlich wieder seine Tore. Von 10 bis 17 Uhr darf wieder nach Herzenslust gestöbert, gestaunt und gehandelt werden.