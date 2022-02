× Falco: Der Fahrplan zum 65. Geburtstag

Mit der ''neuen'' Best-of-CD ''The Sound Of Musik'' startet heute Count-down zum 65er von Falco. Wir liefern den Fahrplan der Vermarktung.



Am 19. Februar würde der unsterbliche Falco den 65er feiern. Ab heute startet die totale Vermarktung dazu: die „neue“ Best-of-Collection "The Sound of Musik" bringt die 18 größten Hits des Falken von "Ganz Wien" bis "Out Of The Dark" erstmals in chronologischer Reihenfolge. Neues ist da freilich nicht dabei. Nur ­einige außergewöhnliche Versionen u. a. von "Rock Me Amadeus".

Ab 11. 2. gibt’s immerhin den raren dritten Teil von "Jeanny2 auf Picture Disc. So wie ein opulentes Box-Set der ersten drei Alben "Einzelhaft", "Junge Römer" und "Falco 3"im farbigen Vinyl.

Pünktlich zum 65er steigt am 19. 2. das Fan-Fest "Falcoheaven" in Wien. Das Tribute-Konzert der Falco Convention im Orpheum musste allerdings wegen den Corona-Maßnahmen auf den 19. April verschoben werden.

ORF III feiert Falco am 24. und 25. 2. mit unzähligen Dokus (Falco Gaga) und Konzerten (Donauinsel).

Am 1. April werden die CDs "Wiener Blut" und "Data De Groove" mit jeder Menge Bonus-Material neu aufgelegt.

Unter dem Motto „Coming Home“ rockt die Falco-Band mit Gästen wie Roman Gregory und Birgit Denk am 11. Juni in Purkersdorf.