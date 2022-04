× Franz Ferdinand als Konzert-Hit in Wien

Franz Ferdinand rockten mit der neuen CD „Hits To The Head“ und allen Klassikern in Wien.

„Ist es nicht wunderschön wieder mit so vielen Leuten gemeinsam abfeiern zu können?“ Franz Ferdinand brachten am Mittwoch Hits und Wärme in die kühle Wiener Open Air Arena. Mit einem nicht enden wollenden Hit-Feuerwerk von „The Dark of the Matinée“ über „Do You Want To“ bis zur ewigen Party-Hymne „Take Me Out“ ließ man über 90 fetzige Minuten lang rund 1.800 Fans ausflippen. Die treibende Songs der neuen CD „Hits To The Head“, Dutzende Luftsprünge von Sänger Alex Kapranos und eine gemeinsame Trommel-Einlage auf der Standpauke zu „Outsiders“ inklusive.

© zeidler ×