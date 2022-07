''Geile Layla'' bremst jetzt auch RAF aus

Überraschende Chart-Niederlage für RAF Camora. Gegen ''Layla'' hat er keine Chance.

Musik. Eigentlich hat er ja Platz eins gepachtet, doch jetzt findet RAF Camora in der „Geilen Layla“ seinen Meister. Der umstrittene Aufreger-Song von DJ Robin & Schürze hält in den offiziellen Austria Top 40 bereits seit 5. Juli Platz eins. Nun schon die vierte Woche. Für RAF ­Camora bleibt im Duett mit Bonez MC „nur“ Platz zwei. Der neue Hit Letztes Mal ist zwar der höchste Neueinstieg in den Charts. Aber Gold geht wieder an Layla.

Charts. RAFs Chart-Niederlage ist insofern spannend, weil ja gerade er einst die Austria Top 40 zuerst gesprengt und dann dadurch revolutioniert hat. Im Oktober 2018 hievte RAF gleich 13 Songs (!) der Hit-CD Palmen aus Plastik 2 in die Top 15 der Charts. Nach Aufregung wurde das Chart-System geändert. Seitdem sind nur mehr 3 Songs einer CD in der Single-Wertung erlaubt. Aktuell haben RAF & Bonez auch einen zweiten Hit in den Charts: ­Blaues Licht auf Platz 41

Live. Mit den neuen Hits sind RAF und Bonez am 18. August auch erster Head­liner beim Frequency Festival in St. Pölten. Die Zugabe gibt’s am 7. Dezember in der Wiener Stadthalle.