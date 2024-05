Grubinger: "So cool wird die Hymne in Spielberg"

Die Hymne beim Grand Prix in Spielberg sorgt stets für Aufregung - heuer tönt sie besonders spektakulär, denn Star-Komponist Hans Zimmer liefert am 30. Juni eine "gefährliche" Version, bei der auch 50 ausgewählten Fans mitspielen dürfen! Initiator Martin Grubinger verrät die Details.

Am 30. Juni in Spielberg ertönt eine „neue gefährliche Hymne“ beim Formel1 Grand Prix in Spielberg. Aber nicht weil wieder Gabalier singt, sondern weil der oscarprämierte Komponist Hans Zimmer ("König der Löwen") in Zusammenarbeit mit dem weltbekannten heimischen Schlagzeuger Martin Grubinger eine bombastische Neuinterpretation liefert. „E-Gitarren, harte Drumbeats und viele Synthesizer - es wird mehr Rock N‘ Roll als Symphonie mit einem Hauch von Hollywood: Mit dieser Hymne kann man die Welt retten,“ gibt Grubinger dazu im oe24.TV-Interview die Direktiven. „Wir pressen das auch auf Vinyl. Vielleicht geht es ja auch in die Charts.“

Martin Grubinger (o.) und Hans Zimmer (u.) liefern neue Hymne.

Die neue Hymne wird natürlich in der aktuellen „Töchter und Söhne“ Version angestimmt („Wir sind gesetzestreu! Wir haben großartige Töchter im Land. Und die wollen wir auch besingen.“), erklingt aber erstmals im 4/4 Takt („Das ist rockiger und für Hobby-Musiker einfach zu spielen.“) und sogar mit einem „kleinen Falco-Zitat“: „Hans Zimmer ganze Arbeit geleistet. Wir werden damit das internationale Publikum überraschen. Und so was spannendes gibt es ja nur beim Grand Prix von Österreich“

Erheben dabei heimische Sänger-Granden wie Monika Ballwein, Julian Le Play oder Anna Buchegger in einem Solisten-Chor die Stimme so können sich unter dem Motto "Hymne des Lebens" 50 ausgewählte Fans noch bis zum 7. Juni über die Musik-Spiel-App "MyGroove" für einen Platz in der einzigartigen Band bewerben und dann live direkt auf der Start-Ziel-Gerade mitrocken: „Der Traum jedes Musik und Formel1-Fans! Vor 150.000 Fanatischen Fans und vielen Millionen Zusehern vor den TV-Schirmen.“

Grubinger mit oe24-Reporter Thomas Zeidler-Künz.

Ab 15. Juni steigen in Salzburg die Proben. Ab 29. Juni bereitet man sich dann auch am Red Bull Ring vor: „Wir haben 15 E-Gitarristen. 10 Drummer, viele viele Sänger, Violinisten, Cellisten, Ziehharmonika und sogar Hans Zimmer schnallt sich die Gitarre um. "Er war von Grubingers Idee der neuen Hymne sofort begeistert und jettet deshalb eigens nach Spielberg ein.

Die Logistik vor dem Rennen ist Schwerstarbeit. „Der Auf und Abbau wird mehrfach geprobt, so dass jeder Handgriff sitzt. Denn wir wollen ja nicht den Start verzögern.“ Für Grubinger geht damit ein „Traum in Erfüllung“ Einen weiteren will er sich dann vor Ort in Spielberg erfüllen: „Hoffentlich geht sich ein Selfie mit Max Verstappen aus! Was er als Fahrer leistet ist grandios.“