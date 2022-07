Heute landen die Stones

Die Rolling Stones jetten heute Abend nach Wien und checken dann im „Imperial ein“ Mick Jagger will gleich auf die Piste. Auch morgen steht Sightseeing am Programm. Am Freitag steigt das Geburtstags-Konzert für 56.000 Fans.

Ab 18 Uhr wird es heute Mega-spannend. Die Rolling Stones landen für ihr Rekord-Konzert „ Sixty“ (Freitag, Happel Stadion) in Wien! Aus Brüssel kommend wird ihr Boeing 767-35D Privatjet (Kennzeichen: ZS-NEX) in Schwechat erwartet. Der Flieger wird jedoch nicht wie üblich beim VIP Terminal geparkt, sondern abseits – damit will man Paparazzi-Fotos verhindern. Direkt vom Rollfeld geht es mit einer Polizei-Eskorte Richtung Imperial Hotel. Mick Jagger hat dafür eine feudale Limousine geordert. Keith Richards und Ron Wood, der auch Gattin Sally die süßen Zwillinge Gracie und Alice (5) mit dabei hat, je einen abgedunkelten Van. Die Mi(e)tmusiker, auch der neue Schlagzeuger Steve Jordan, müssen in einem Reisebus Platz nehmen.

Die Stones blieben bis Sonntag in Wien. Haben dafür gleich mehrere Stockwerke reserviert. Gleich nach dem Check-In will man die vier Songs für die Fan-Wahl für das Rekord-Konzert am Freitag verraten und das Design des speziell angefertigten Wiener Erinnerungs-Poster. Noch am Abend will man auf die Piste: Mick Jagger ließ sich dafür bereits eine Empfehlungs-Liste an Nobel-Restaurants schicken. Dazu wollen einige der Musiker auch beim Konzert vom Guns N‘ Roses im Happel Stadion vorbei schauen. Nur Keith Richards bleibt traditionell in seiner Suite.

Morgen steht Sightseeing am Programm. „Ich will den Spirit der Stadt einfangen,“ so Jagger, der seine Wien-Stationen auch mit einem Tag Verspätung auf Instagram posten wird. Paparazzi und Autogramm-Jäger haben dafür u.a. das Schweizerhaus, Schönbrunn oder die Albertina im Visier. Es wird nicht einfach: Jagger hat trotz Corona-Genesung strikte Regeln: keine Selfies, keine Autogramme. Dafür verteilt er immerhin Plektrons.

Am Freitag geht es gegen 15 Uhr zum Soundcheck. Danach lässt Jagger backstage auch einen Übersetzer antanzen. Er will den 56.000 Fans im Stadion nämlich nicht nur 19 Hits – von „Start Me Up“ über „Out Of Time“ bis „Satisfaction“ - liefern, sondern auch perfekte Deutsch-Kenntnisse.