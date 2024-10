× Heute: Ticket-Run auf oe24-Konzert von Lionel Richie

Am 16. Juli holt oe24 die ewige Legende Lionel Richie in die Wiener Stadthalle. Ab 10 Uhr gibt’s die Tickets für das Best-Of-Feuerwerk „Say Hello to the Hits”

Am 16. Juli steigt das Hit-Konzert des Jahres. oe24 holt Lionel Richie, eine der größten Legenden der Musikgeschichte, mit der brandneuen Greatest-Hits-Show „Say Hello to the Hits” in die Wiener Stadthalle. Ein Best-Of-Feuerwerk rund um 125 Millionen verkaufte Welthits wie “Hello”, „All Night Long“, “Say You Say Me“, “Dancing on The Ceiling” und natürlich “We Are The World” das absoulte Mitsing-Garantie verspricht!

Die Tickets für das Hit-Feuerwerk gehen bereits heute, Donnerstag um 10 Uhr bei oeticket und ticket24.at in den Verkauf. Ein starker Run ist zu erwarten, denn Lionel war ja schon 10 Jahre nicht mehr in Wien.

„Auf der Bühne bin ich zu Hause. Das ist wie Urlaub,“ erklärt Lionel die neue Show „Say Hello to the Hits“, mit der er nach vier Grammys, dem Oscar sowie dem Golden Globe für „Say You, Say Me“ und 42 Hit-Singles wieder Akzente setzen wird. „Für mich ist es das Größte, wenn die Fans kommen. Das ist mein 'Halleluja'."