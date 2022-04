High South bringen Südstaaten Flair nach Wien

Konzert-Tipp: Am 13. April kommen die US-Country-Rocker von High South mit der CD ''Peace, Love & Harmony'' in die Szene Wien.

Sie waren eine der Ersten, die bei uns von der Pandemie gestoppt wurden. Eigentlich wollten die US-Country-Rocker von High South ja am 15. März 2020 mit der CD "Peace, Love & Harmony" in Wien aufspielen. Aber eben Corona. Auch die Ersatz-Termine (30. März 20321 und 27. Oktober 2021) fielen aus dem selben Grund aus. Jetzt ist es aber endlich soweit.

Am 13.April ertönt in der Szene Wien ein Sound, der nach Sonne, Freiheit und der American Westcoast sowie den großen Vorbildern The Eagles, Corsby Still Nash & Young oder The Bytrds erinnert. Die Magie und Zeitlosigkeit, die in den Songs aus diesem Jahrzehnt steckt, wurde nie durch irgendwelche Modeerscheinungen zerrieben und High South sind genau diejenige Band, die den Spirit dieser Zeit in die Zukunft führen wird.

Das Debutalbum "Now" debuttierte in einigen europäischen Ländern in den Top 10 der Albumcharts und das zweite, von Chuck Ainlay, seines Zeichens u.a. Produzent von Mark Knopfler, in Nashville produzierte Album "High South" schaffte es es sogar in den Austria-Top-40 bis auf Platz 16. Jetzt gibt's die neuen Hits von "Peace, Love & Harmony" endlich live.