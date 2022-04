× High South verzauberten Wien

2020 wurden sie von Corona gestoppt, jetzt durften High South endlich in Wien auftreten. Sensations-Konzert in der Szene.

Im März 2020 waren die coolen Nashville Country-Stars von High South fast die Ersten, die in Österreich von Corona gestoppt wurden („Wir haben von den Maßnahmen und Konzert-Stopps gehört und uns sofort in den nächsten Flieger Richtung Heimat gesetzt.“), jetzt, mit über zwei Jahren Verspätung die man auch für eine Deluxe-Version der aktuellen CD „Peace, Love & Harmony“ nützte, durften sie endlich wieder losrocken.

© zeidler ×

Wien-Liebe. Nach dem Warm-Up in Dornbirn, Salzburg und Graz zündete man am Mittwoch auch in der Szene Wien die neue „Peace, Love & Harmony“ Show.: „Wir lieben Wien. Haben deshalb sogar extra bei euch eine freien Tag im Tourkalender eingeplant, damit wir uns die schöne Stadt ansehen können!“

© zeidler ×

Dreiklang. Die Zuneigung übertrug sich auch auf das Publikum: knapp zwei Stunden lang brachten High South mit einem epochalen Akustik-Set den Spirit des legendären Bluebird Cafe direkt nach Wien. Im perfekten Dreiklang stimmten Jamey Garner, Kevin Campos und Phoenix Mendoza dabei zwischen New-Country-Hymnen wie „Joshua Tree“, „420 on 62“ oder „Peace, Love & Harmony“ („Drei Dinge, die die Welt gerade ganz nötig brauchen könnte!“) auch die Hits von Kacey Musgraves („Slow Burn“), Johnny Cash („Folksome Prison Blues“) oder den großen Bandvorbildern von The Eagles („Take It Easy“) an. Witzig: zu „Everybody‘s Gettin‘ High On Something“ ließ man einen imaginären Joint durch das Publikum kreisen.

© zeidler ×

Unplugged. Als Highlight wurde „Honesty“ im echten Unplugged-Setting angestimmt: ganz ohne Verstärker und ohne Mikrofone. Absoluter Gänsehaut-Alarm. Zugabe am Freitag in Hall/Tirol. Dazu werden für August bereits weitere Österreich-Konzerte geplant.