Iron Maiden: Schock vor Wien-Konzert

Wenn die Metal-Kultband Iron Maiden am 17. Juli im Wiener Happel-Stadion rockt, wird ein Bandmitglied von den Fans schmerzlich vermisst werden.

Am Samstag schlug das Facebook-Posting der Kultband Iron Maiden ein wie eine Bombe: Drummer Nicko McBrain verlässt die Band nach 42 Jahren! In einem emotionalen Statement gab McBrain seinen Rücktritt vom Tour-Leben mit der Band bekannt. "Ich werde weiterhin Teil der Maiden-Familie sein und an mehreren Projekten mitarbeiten", schrieb die Drummer-Legende unter anderen.

Gleichzeitig postete Iron Maiden-Manager Rod Smallwood im Auftrag der Band ein weiteres Statement zum Abgang von McBrain, in dem er es sehr bedauert, dass sein langjähriger Freund aussteigt und sich schon jetzt über die weitere Zusammenarbeit, abseits des Tourens freut.



Nova Rock © Iron Maiden

Nicko McBrain wird am Samstag, den 7. Dezember in Sao Paolo, Brasilien, seine letzte Show mit Iron Maiden spielen. Was allerdings auch bedeutet, dass der Drummer beim Wien-Konzert am 17. Juli 2025 nicht mehr mit von der Partie sein wird.

© oeticket

Für Ersatz hat die Band allerdings bereits gesorgt. "Unseren bereits ausgewählten neuen Drummer werden wir in Kürze bekanntgeben", heißt es im Statement außerdem.