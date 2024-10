× Johann Strauss rockt das Donauinselfest

Eine kultige Hommage von Camo & Krooked an Johann Strauss als Highlight des Donauinselfests. Christian Kolonovits dirigiert dazu am 20. Juni die Symphoniker!

Unsere Electronic-Pioniere Camo & Krooked begleitet von den Wiener Symphonikern unter der Leitung von Christian Kolonovits mit einer Verbeugung vor Johann Strauss am Wiener Donauinselfest. Am 20. Juni steigt auf der FM4-Bühne am Donauinselfest unter dem Motto „Red Bull Symphonic“ wohl eines der spannendsten Konzerte des Jahres: ein unvergessliches Live-Erlebnis, das die musikalische Brillanz von Strauss mit der Energie des Drum & Bass verbindet!

„Das wird eine der bisher größten Herausforderungen unserer Karriere, weil es zwischen Drum & Bass und Johann Strauss de facto wenig Berührungspunkte gibt.“ erklären Reinhard Rietsch und Markus Wagner von Camo & Krooked die symphonische Hommage. „Der große Unterschied zwischen diesem und anderen Johann Strauss Projekten, die es bisher gegeben hat, ist unser respektloser Zugang. Wir wollen seine Werke vom Klassischen Gewand befreien und komplett neu verpacken – in elektronische Musik, in rhythmisch und emotional komplett neue Arrangements."

Auch Christian Kolonovits ist nach seiner langjährigen Zusammenarbeit mit u.a Rainhard Fendrich oder Seiler & Speer vom Electronic-Klassik-Crossover begeistert. „Die Werke von Johann Strauss sind zeitlos und voller Emotion – ein Erbe, das es verdient, auf neue Art und Weise erweckt zu werden. Ich könnte mir keine besseren musikalischen Partner für dieses Vorhaben vorstellen als Camo & Krooked. In Zusammenarbeit mit den Wiener Symphonikern werden wir ein einzigartiges Klanguniversum schaffen, das die Brücke zwischen Tradition und Innovation schlägt. Gemeinsam feiern wir nicht nur das Werk des großen Meisters, sondern laden das Publikum auch ein, die Magie des Neuen zu erleben.“

Zum Highlight des Strauss-Jubiläumsjahres zum 200. Geburtstag, das mit gleich 65 Produktionen an rund 250 Spieltagen zelebriert wird, rockt man nun gemeinsam die Donauinsel. Und setzt am 18. und 19. September sogar noch eine Extended Version der Johann Strauss gewidmeten Show im historischen Ambiente des Wiener Konzerthaus drauf. Der Ticketvorverkauf dafür startet im Frühjahr 2025.