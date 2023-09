× Keith Richards: ''Neue CD-Aufnahmen waren wie ein Blitzkrieg''

Am 20. Oktober kommt das neue Stones-Album ''Hackney Diamonds". Im Interview mit dem ''Telegraph" liefert Keith Richards dazu private Details.

„Ich habe 2019 mit dem Rauchen aufgehört. 1978 mit Heroin und 2006 mit Kokain – aber ich trinke noch immer gerne!“ Im Interview mit dem der britischen Tageszeitung "Telegraph" spricht Keith Richards auch über seine Drogen. Die Größte ist natürlich die Musik. Am 20. Oktober bringt er mit den Rolling Stones das Comeback-Album „Hackney Diamonds“. Die erste CD mit neuen Songs seit 18 Jahren! "Es hat mir immer Spaß gemacht, Aufnahmen zu machen, aber diese Aufnahmen hatte wirkliche Dringlichkeit und Energie: Ein Blitzkrieg.“

Alter. Mick Jagger feierte am 26. Juli seinen 80er. Für Richards ist es am 18. Dezember so weit. „Bisher habe ich kein wirkliches Problem mit dem Älterwerden. Es gibt einige schreckliche Dinge, die man in der Zukunft sehen kann, aber man muss dorthin gelangen. Ich komme mit der Vorstellung zurecht, 80 zu sein und immer noch zu laufen und zu reden.“

© Universal Music ×

Streit. Die ewige Rivalität hat man für die 12 neuen Songs beiseite gelegt. „Die Sache mit Mick und mir ist, dass die Leute nur von den Streitereien hören und vergessen, dass zwischen einem Streit und dem nächsten etwa 15 Jahre liegen“, sagt Richards jetzt. „Wir sind an der Hüfte zusammengenäht. Und hin und wieder versuchen wir, die Nähte zu durchbrechen. Aber wir lieben uns.“

© Universal Music

Gaga-Duett. Auch nach 61 Dienstjahren setzen die Stones wieder den Trend. Der Vorab-Hit „Angry“ hält bereits bei 16 Millionen YouTube-Views, Das Album liegt in den Amazon-Vorbestellungs-Listen weltweit auf Platz 1. Bereits in den nächsten Tagen will man mit dem Lady-Gaga-Duett „Sweet Sounds of Heaven“ nachlegen. Ein über 7 Minuten langer Gospel-Song.