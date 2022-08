× 130.000 feiern mit Ed Sheeran

Heute und morgen dreht Ed Sheeran in Wien durch. Mit 360-Grad-Show und Kisten-Trick.

Konzert des Jahres. Heute und morgen lässt Ed Sheeran (31) Wien durchdrehen und das im wahrsten Sinne des Wortes. Der Chart-Überflieger baut nämlich im Happel-Stadion eine abgefahrene 360-Grad-Bühne auf. Mit Hydraulik-Elementen, einer Rundum-Leinwand (Spitzname: das Raumschiff), 6 herzförmigen Video-Screens, Sound-Insel und einer Drehscheibe. Die zwischen Ringelspiel und Oktoberfest angesetzte Rundum-glücklich-Bühne wird in der Stadion-Mitte aufgebaut. Dadurch können beim Wien-Doppelpack über 130.000 Fans mitrocken. Das sind um 20.000 mehr als bei seinen letzten Wien-Stopps 2018.

Irrer Auftritt. Für die Rekord-Show muss Sheeran, der erst am Nachmittag von seinem Landsitz in Suffolk, England kommend in Wien einjetten will, eine kleine Strapaz auf sich nehmen. Er muss sich nämlich in einer relativ kleinen Kiste verstecken. Damit wird er knapp vier Minuten vor Showbeginn von strammen Roadies unerkannt durch die Fans zur Bühne geschoben!

Abgefahrener Start. Sheeran wird heute versteckt in einer Kiste zur Bühne geschoben.

So läuft die Mega-Show

Prater-Show für Wien. Bühne erinnert an Ringelspiel. Steht in der Stadion-Mitte.

Hits. Um ca. 20.15 Uhr lüftet er mit Tides den Hitech-Vorhang. Dann dreht er zwei Stunden lang auf. Kreist zu 150-Millionen-fach verkauften Hits wie Perfect oder Galway Girl Hunderte Runden auf der Drehscheibe durch das Happel. Dazu gibt’s Feuer-Fontänen, Private Anekdoten („Seit meinem letzten Besuch habe ich geheiratet und zwei Kinder bekommen“) und wieder einen Auftritt im unserem Team-Trikot.

Rock in Rot-Weiß-Rot. 23 Hits, Feuerfontänen und Zugabe im Team-Trikot.

Fahrplan. Nach dem Schluss-Feuerwerk knipst er das obligate Backstage P(r)osting. Mit Bier in der Hand. Danach hat er noch einen Wiener In-Klub im Visier. Erst weit nach Mitternacht will er wieder im Hyatt einchecken. Morgen gibt’s das zweite Konzert.

Aftershow. Bier auf Insta, dann plant er Party in Wien.

Liebes-Tour. Gattin Cherry will ihn begleiten.

Setlist:



Tides

BLOW

I’m a Mess

Shivers

The A Team

Castle on the Hill

Don’t / No Diggity

Lego House

The Joker and the Queen

Medley

Overpass Graffiti

Galway Girl

Thinking Out Loud

Love Yourself

Sing

2step

Photograph

Perfect

Bloodstream

Afterglow

Zugaben: