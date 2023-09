Blink 182: Hit-Show mit UFO-Alarm für Wien

Das Rock Highlight des Herbstes. Blink 142 lassen am Mittwoch die Stadthalle ausflippen. Mit allen Hits, Oben-Ohne-Show und fliegenden Objekten.

Die ersten drei Europa-Konzerte von Blink 182 mussten wegen einem Notfall ausfallen: Drummer Travis Barker jettete in die USA, um seiner hochschwangeren Frau Kourtney Kardashian bei einer "dringenden vorgeburtlichen Operation" bei zu stehen.

Ausverkauft. Zum Glück ging alles gut und die Tour konnte am 8. September in Belgien neu gestartet werden. Am Mittwoch steht das Wien-Konzert in der Stadthalle am Plan. Über 14.000 Tickets sind bereits seit Wochen restlos ausverkauft. Das Rock Highlight des Herbstes!

Schweißtreibend. Vom Opener „Anthem Part Two“ bis zum von Konfetti-Salven begleiteten Finale „Dammit“ liefert das Trio um den nach 7 Jahren Pause wiedergekehrten Gitarrist Tom DeLonge eine über 25 Song Stake schweißtreibende Werkschau. Kein Wunder dass Travis Barker da alles Oben Ohne trommelt.

UFO-Alarm. Zwischen 50 Millionenfach verkauften Hymen wie „All the Small Things“ oder dem vom Feuerzeug Meer begleiteten „Stay Together For The Kids“ kommt auch der Spaß nicht zu kurz: Bei „Dumpweed“ lässt man eine überdimensionalen aufblasbaren LKW über der Bühne kreisen und zu „Aliens Exist“ gibt’s sogar UFO-Alarm.